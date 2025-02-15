В колонии на Ямале курганский наркоторговец зашил себе рот нитками

В ЯНАО в колонии «Белый медведь» заключенный Фуат Гасанов зашил себе рот нитками. Он сделал это, протестуя против режима, сообщает SHOT.
«Заключённый колонии „Белый медведь“ в ЯНАО зашил себе рот нитками, протестуя против режима. На такой шаг пошёл заключённый ИК-8 „Белый медведь“ Фуат Гасанов из Кургана, осуждённый на 13 лет по статье 228.1 УК РФ за производство и распространение наркотиков», — передает telegram-канал SHOT.
Сообщается, что заключенного экстренно госпитализировали. В колонии проводится проверка.
Мужчина неоднократно подавал апелляции и требовал смягчения приговора. Однако все они были отклонены. Также он отказывался работать на производстве, пытался саботировать режим.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УФСИН по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что убийца пяти человек, отбывающий срок в ЯНАО, ищет подруг и часто пишет письма. Самарский маньяк, Руслан Бабаев убил в 2007 году пять человек. О преступлении осужденного и его жизни в колонии — в материале URA.RU.
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