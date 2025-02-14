ФАДН: почти все цыганские общины отказались от ранних браков

Большинство цыганских общин, проживающих в России, отказались от практики ранних браков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).
«В средствах массовой информации периодически появляются материалы о ранних браках среди цыган. Такая проблема действительно имеется, однако характерна она буквально для нескольких субэтносов, тогда как остальные группы от этой практики почти отошли», — говорится в сообщении ФАДН.
Еще одна важная проблема цыган, решением которой занимаются органы власти — повышение уровня их образования. Это одно из направлений в деятельности для социальной интеграции цыган в российское общество. Важность этой работы сложно переоценить, потому что именно необразованность зачастую становится причиной того, что дети из цыганских общин вовлекаются в криминальную деятельность.
«Зачастую образование цыганских детей заканчивается начальной школой или основной. В 10-11 классах обучается не так много человек», — сообщили в ведомстве. Одна из причин в необразованности взрослого населения некоторых цыганских общин, которое не осознает важность получения образования. При этом ФАДН отмечает, что в последние годы наметилась хорошая тенденция по поступлению цыганских детей в средние профессиональные образовательные организации.
Не менее сложный вопрос связан с оформлением документов для цыганского населения. Им занимается МВД России. В его решении агентство отмечает положительную динамику — сложности с документами сохраняются преимущественно в кочевых группах, тогда как большая часть цыган ведет в России оседлый образ жизни.
Всего на территории России, по данным ФАДН, проживают представители более чем 20 цыганских субэтносов, которые сильно отличаются друг от друга, начиная от организации жизни внутри сообщества, заканчивая культурными обычаями. Общая численность цыганского населения превышает 215 тысяч человек.
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