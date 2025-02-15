Наблюдатель из Франции оценил выборы в Абхазии

Наблюдатели из ЕС и Уганды приехали следить за выборами в Абхазии, чтобы убедиться, что они проходят прозрачно. Представитель Франции Пьер-Эммануэль Томанн заявил в беседе с корреспондентом URA.RU, что небольшая закавказская страна испокон веков находится между великими державами и балансирует, чтобы сохраниться. В этих условиях интересно смотреть, как развивается ее демократия.
«Я всегда изучал геополитику. Мне нравилось читать о том, как разные страны и модели демократий живут в тех или иных географических и природных условиях. Абхазия интересная с этой точки зрения страна, потому что на протяжении всей истории она балансировала между разными цивилизациями. Сейчас это тоже актуально. Конечно, такого добиться непросто, но Сухуму нужна стабильность и мир, чтобы развиваться поступательно и равномерно. Поэтому за Абхазией интересно наблюдать, смотреть, как она справляется с такими ситуациями», — поделился мнением француз.
Томанн сообщил корреспонденту URA.RU, что был наблюдателем на выборах в России и Узбекистане. Он оценил избирательный процесс в Абхазии положительно: все стараются сделать так, чтобы выборы прошли прозрачно и честно, каждый сотрудник участка «чувствует свою ответственность за общее дело». Эксперт назвал явку на выборах высокой. По мнению Томанна, это связано с тем, что жители страны «заботятся о своем геополитическом и экономическом будущем».
С ним согласились представители Уганды, Португалии и Македонии. Из личных наблюдений они делают вывод, что выборы в Абхазии учитывают мнение каждого жителя. Португальцу Мануэлю Ваз Пирешу да Роша понравилось, что люди идут голосовать, такого уже давно нет в европейских странах, там интерес к национальным выборам падает с каждым годом, посетовал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.