Наблюдатель из Франции оценил выборы в Абхазии

Наблюдатель из Франции Томанн: Сухуму для развития нужны стабильность и мир
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Наблюдатель из Франции Пьер-Эммануэль Томанн назвал явку на выборах президента Абхазии высокой
Наблюдатель из Франции Пьер-Эммануэль Томанн назвал явку на выборах президента Абхазии высокой Фото:

Наблюдатели из ЕС и Уганды приехали следить за выборами в Абхазии, чтобы убедиться, что они проходят прозрачно. Представитель Франции Пьер-Эммануэль Томанн заявил в беседе с корреспондентом URA.RU, что небольшая закавказская страна испокон веков находится между великими державами и балансирует, чтобы сохраниться. В этих условиях интересно смотреть, как развивается ее демократия.

«Я всегда изучал геополитику. Мне нравилось читать о том, как разные страны и модели демократий живут в тех или иных географических и природных условиях. Абхазия интересная с этой точки зрения страна, потому что на протяжении всей истории она балансировала между разными цивилизациями. Сейчас это тоже актуально. Конечно, такого добиться непросто, но Сухуму нужна стабильность и мир, чтобы развиваться поступательно и равномерно. Поэтому за Абхазией интересно наблюдать, смотреть, как она справляется с такими ситуациями», — поделился мнением француз.

Томанн сообщил корреспонденту URA.RU, что был наблюдателем на выборах в России и Узбекистане. Он оценил избирательный процесс в Абхазии положительно: все стараются сделать так, чтобы выборы прошли прозрачно и честно, каждый сотрудник участка «чувствует свою ответственность за общее дело». Эксперт назвал явку на выборах высокой. По мнению Томанна, это связано с тем, что жители страны «заботятся о своем геополитическом и экономическом будущем».

С ним согласились представители Уганды, Португалии и Македонии. Из личных наблюдений они делают вывод, что выборы в Абхазии учитывают мнение каждого жителя. Португальцу Мануэлю Ваз Пирешу да Роша понравилось, что люди идут голосовать, такого уже давно нет в европейских странах, там интерес к национальным выборам падает с каждым годом, посетовал он.

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Наблюдатели из ЕС и Уганды приехали следить за выборами в Абхазии, чтобы убедиться, что они проходят прозрачно. Представитель Франции Пьер-Эммануэль Томанн заявил в беседе с корреспондентом URA.RU, что небольшая закавказская страна испокон веков находится между великими державами и балансирует, чтобы сохраниться. В этих условиях интересно смотреть, как развивается ее демократия. Томанн сообщил корреспонденту URA.RU, что был наблюдателем на выборах в России и Узбекистане. Он оценил избирательный процесс в Абхазии положительно: все стараются сделать так, чтобы выборы прошли прозрачно и честно, каждый сотрудник участка «чувствует свою ответственность за общее дело». Эксперт назвал явку на выборах высокой. По мнению Томанна, это связано с тем, что жители страны «заботятся о своем геополитическом и экономическом будущем». С ним согласились представители Уганды, Португалии и Македонии. Из личных наблюдений они делают вывод, что выборы в Абхазии учитывают мнение каждого жителя. Португальцу Мануэлю Ваз Пирешу да Роша понравилось, что люди идут голосовать, такого уже давно нет в европейских странах, там интерес к национальным выборам падает с каждым годом, посетовал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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