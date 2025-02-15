FT выяснила, почему Зеленский забраковал с США сделку по минеральным ресурсам

Глава Украины Владимир Зеленский отказался от предложения США по редкоземельным ресурсам, потому что ведет переговоры о более выгодной сделке. Как сообщают СМИ, он хочет, чтобы Европа также была вовлечена в эксплуатацию украинских минералов.
«Зеленский отклонил предложение США <...> Он пытается договориться о более выгодной сделке», — передает Financial Times, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, украинский лидер также заинтересован в том, чтобы включить страны ЕС в новый договор. Зеленский хочет, чтобы гарантии безопасности США и Европы были напрямую привязаны к сделке по запасам полезных ископаемых.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил в 500 миллионов долларов стоимость нового плана, предлагающего Украине гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным минералам и природному газу. На встрече в Мюнхенской конференции, где сейчас обсуждаются вопросы безопасности в Европе, американские чиновники предложили Зеленскому передать 50% минералов Украины, но он отказался.
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