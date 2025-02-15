В Абхазии открылись избирательные участки на выборах президента

Избирательные участки открылись 15 февраля в 8 часов утра на выборах президента в Абхазии. Они будут работать до 20.00, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
«В республике создано 152 избирательных участка, распределенных по 35 избирательным округам. На них началось голосование по выборам президента Абхазии», — передает telegram-канал «Сухум в эфире» слова Маршана.
Список округов и участков:
- Сухум — 9 округов, 25 участков
- Гагрский район — 5 округов, 29 участков
- Гудаутский район — 7 округов, 31 участок
- Сухумский район — 2 округа, 8 участков
- Гулрыпшский район — 3 округа, 16 участков
- Очамчырский район — 6 округов, 33 участка
- Ткуарчалский район — 2 округа, 8 участков
- Галский район — 1 округ, 2 участка
Уточняется, что в Москве и Черкесске также открылись два экстерриториальных избирательных участка. Там граждане Абхазии смогут проголосовать на президентских выборах.
Контролировать соблюдение избирательных норм на выборах в Абхазии приехали около ста представителей стран ЕС, Латинской Америки и России, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан, передает корреспондент URA.RU с места событий. Предварительные итоги по первому туру подведут в 12:00 в воскресенье, сообщил член ЦИК Алиас Брандзия на брифинге для журналистов.
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