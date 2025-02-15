Российский теннисист заменит первую ракетку мира на турнире в Дохе

Российский теннисист Роман Сафиуллин займет место первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в основной сетке предстоящего турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Об этом официально объявила пресс-служба организации. Известно, что россиянин сыграет против австралийца Алекса де Минаура.
15 февраля стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. За нарушение антидопинговых правил его дисквалифицировали на три месяца.
В рейтинге ATP от 10 февраля лидерство занимал итальянский теннисист Янник Синнер, набравший 11 830 очков. За ним шел Александр Зверев из Германии с результатом 8135 очков. Третью позицию удерживал Карлос Алькарас из Испании, с 7510 очков.
Далее в списке шли американец Тейлор Фриц с 5100 очками и Каспер Рууд из Норвегии, который заработал 4480 очков. Шестое место занял Алекс де Минор из Австралии с 4015 очками, поднявшийся на две позиции. Седьмое место ушло Новаку Джоковичу из Сербии с 3900 очками, а восьмым стал Даниил Медведев из России с 3830 очками. Томми Пол из США с 3445 очками и Андрей Рублев из России с 3270 очками замкнули первую десятку.
Среди других российских теннисистов в рейтинге, Карен Хачанов попал на 21-й позиции с 2210 очками. Роман Сафиуллин, также из России, занял 70-е место с 823 очками.
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