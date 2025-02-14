Крупнейший уральский оператор поднимет цены на связь

Сотовый оператор «Мотив» объявил абонентам из Свердловской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО о повышении тарифов на связь. Пользователям уже начали рассылать сообщения с предупреждениями, рассказали в пресс-службе компании.
«С 24 февраля 2025 года для отдельных комбинаций тарифного плана „Свой тариф“ будет изменен размер абонентской платы. Абоненты, которых коснутся изменения, получат подробную информацию в смс-уведомлении», — пояснили там.
Ранее мобильная связь и интернет для пользователей «Теле2» и «Ростелеком» из Екатеринбурга стали дороже примерно на 50-80 рублей. Цены подняли в начале 2025 года.
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