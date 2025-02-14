Крупнейший уральский оператор поднимет цены на связь

«Мотив» с 24 февраля поднимет цены на связь для уральцев

14 февраля 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Стоимость связи изменят не у всех абонентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотовый оператор «Мотив» объявил абонентам из Свердловской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО о повышении тарифов на связь. Пользователям уже начали рассылать сообщения с предупреждениями, рассказали в пресс-службе компании. «С 24 февраля 2025 года для отдельных комбинаций тарифного плана „Свой тариф“ будет изменен размер абонентской платы. Абоненты, которых коснутся изменения, получат подробную информацию в смс-уведомлении», — пояснили там. Ранее мобильная связь и интернет для пользователей «Теле2» и «Ростелеком» из Екатеринбурга стали дороже примерно на 50-80 рублей. Цены подняли в начале 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотовый оператор «Мотив» объявил абонентам из Свердловской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО о повышении тарифов на связь. Пользователям уже начали рассылать сообщения с предупреждениями, рассказали в пресс-службе компании. «С 24 февраля 2025 года для отдельных комбинаций тарифного плана „Свой тариф“ будет изменен размер абонентской платы. Абоненты, которых коснутся изменения, получат подробную информацию в смс-уведомлении», — пояснили там. Ранее мобильная связь и интернет для пользователей «Теле2» и «Ростелеком» из Екатеринбурга стали дороже примерно на 50-80 рублей. Цены подняли в начале 2025 года.