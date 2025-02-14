Крупнейший уральский оператор поднимет цены на связь

«Мотив» с 24 февраля поднимет цены на связь для уральцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , телефон, разговор по телефону, мобильная связь
Стоимость связи изменят не у всех абонентов Фото:

Сотовый оператор «Мотив» объявил абонентам из Свердловской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО о повышении тарифов на связь. Пользователям уже начали рассылать сообщения с предупреждениями, рассказали в пресс-службе компании.

«С 24 февраля 2025 года для отдельных комбинаций тарифного плана „Свой тариф“ будет изменен размер абонентской платы. Абоненты, которых коснутся изменения, получат подробную информацию в смс-уведомлении», — пояснили там.

Ранее мобильная связь и интернет для пользователей «Теле2» и «Ростелеком» из Екатеринбурга стали дороже примерно на 50-80 рублей. Цены подняли в начале 2025 года.

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Сотовый оператор «Мотив» объявил абонентам из Свердловской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО о повышении тарифов на связь. Пользователям уже начали рассылать сообщения с предупреждениями, рассказали в пресс-службе компании. «С 24 февраля 2025 года для отдельных комбинаций тарифного плана „Свой тариф“ будет изменен размер абонентской платы. Абоненты, которых коснутся изменения, получат подробную информацию в смс-уведомлении», — пояснили там. Ранее мобильная связь и интернет для пользователей «Теле2» и «Ростелеком» из Екатеринбурга стали дороже примерно на 50-80 рублей. Цены подняли в начале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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