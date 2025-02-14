14 февраля 2025

В Екатеринбурге гаишники открыли охоту на таксистов. Фото

В Екатеринбурге состоялся рейд по поимке таксистов-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителей доставили в полицию
Нарушителей доставили в полицию Фото:

ГАИ Екатеринбурга и сотрудники областного минтранса провели рейд «Нелегальный перевозчик». Выявлялись нарушения ПДД и миграционного законодательства таксистами. Об этом рассказал telegram-канал «Патрульный участок».

«Госавтоинспекторами проверено более 278 автомобилей, выявлено 204 нарушения:- 29 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, 86 управляли транспортным средством при наличии неисправностей, — 17 нарушили правила проезда регулируемого перекрестка. В отношении 2 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ» — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что 15 иностранцев были доставлены в отдел. Там они будут проверены на предмет нарушения законов РФ.

Нарушителей искали около ЖД вокзала
Нарушителей искали около ЖД вокзала
Фото:
Во время рейда машины эвакуировали
Во время рейда машины эвакуировали
Фото:

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ГАИ Екатеринбурга и сотрудники областного минтранса провели рейд «Нелегальный перевозчик». Выявлялись нарушения ПДД и миграционного законодательства таксистами. Об этом рассказал telegram-канал «Патрульный участок». «Госавтоинспекторами проверено более 278 автомобилей, выявлено 204 нарушения:- 29 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, 86 управляли транспортным средством при наличии неисправностей, — 17 нарушили правила проезда регулируемого перекрестка. В отношении 2 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ» — говорится в сообщении. В полиции добавили, что 15 иностранцев были доставлены в отдел. Там они будут проверены на предмет нарушения законов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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