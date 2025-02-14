ГАИ Екатеринбурга и сотрудники областного минтранса провели рейд «Нелегальный перевозчик». Выявлялись нарушения ПДД и миграционного законодательства таксистами. Об этом рассказал telegram-канал «Патрульный участок».
«Госавтоинспекторами проверено более 278 автомобилей, выявлено 204 нарушения:- 29 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, 86 управляли транспортным средством при наличии неисправностей, — 17 нарушили правила проезда регулируемого перекрестка. В отношении 2 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ» — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что 15 иностранцев были доставлены в отдел. Там они будут проверены на предмет нарушения законов РФ.
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