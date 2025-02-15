15 февраля 2025
14 февраля 2025

Магнитофон, зарядка от телефона и цементный раствор: необычные способы убийств, совершенные жителями ХМАО

В ХМАО уровень убийств упал на 3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые необычные способы, которыми югорчане убивали друг друга
Самые необычные способы, которыми югорчане убивали друг друга Фото:

В ХМАО снижается число убийств. Согласно полицейской статистики, в 2024 году их произошло на 3% меньше, чем в 2023-ем. Причем, такая тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет. Однако иногда югорчане совершают преступления, которые приводят в замешательство даже опытных следователей. О самых необычных способах убийств, расследованных в Югре за 2024 год в материале URA.RU.

Убийство табуретом в новогоднюю ночь

Ночь с 31 на 1 января 2024 года в Ханты-Мансийске омрачилась убийством 30-летнего мужчины. Его забил табуреткой знакомый, с которым они выпивали алкоголь. После он попытался скрыть труп, но был замечен соседями, которые и позвонили в полицию. Ранее подозреваемый в убийстве уже был судим.

Забила супруга молотком для мяса

Более 20 лет супруги из Сургута прожили в браке. Но семейная жизнь оборвалась вместе с гибелью мужа. Выпивая, супруги поссорились, жена забила мужа молотком для отбивания мяса и нанесла 18 ударов ножом. Свои действия она объяснила самообороной, так как он тоже ее избивал.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Суд приговорил югорчанку к семи годам исправительной колонии по статье «убийство».

Кассетный магнитофон как орудие преступления

В одной из квартир по улице Менделеева в Нижневартовске 22-летний мужчина поссорился со своим другом и забил его насмерть кассетным магнитофоном. Осознав, что натворил, югорчанин испугался и решит избавиться от тела и сбросил его в Обь. Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, но спустя годы силовикам удалось задержать подозреваемого. Он сознался в убийстве и предстал перед городским судом.

Нанес другу 64 ножевых ранения

Ножом, как орудием преступления, никого не удивишь. Но в этой истории поражает жестокость югорчанина. Он нанес 64 ранения кухонным ножом своему другу из-за ссоры. Суд установил, что действовал он умышленно, целился в том числе в жизненно-важные органы. Ближайшие 11 лет агрессор проведет в колонии строгого режима, а также обязуется выплатить вдове погибшего 1,5 миллиона рублей.

Убийство спящих коллег стальным уголком

Житель Нефтеюганскогорайона избил двоих коллег 80-сантиметровым стальным уголком на территории промбазы. Потерпевшие — его соседи по вагончику — в момент преступления спали.

Оба получили тяжкие телесные повреждения, один из мужчин позже скончался в больнице. Суд приговорил югорчанина к восьми годам лишения свободы.

Удушение проводом от зарядки

В Сургуте две подруги подозреваются в жестокой расправе со знакомым из-за мести. Женщины задушили проводом от зарядки мужчину в высотке на улице Просвещения. По версии следствия, причиной убийства могла стать месть из-за конфликта на работе. Сейчас их дело рассматривает окружной суд ХМАО.

Жестокие убийства матерей

Совершенно дикие истории произошли с двуми югорчанами, которые убили своих матерей в пылу ссоры. Один из них, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении забил маму бейсбольной битой. Отрезвев, он сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной. Во второй истории орудием убийства являлась 16-килограммовая гиря. Причем, житель Сургута убил не только маму, но еще и кота. Известно, что он является пациентом психоневрологического диспансера.

Привет из » лихих девяностых»

Последний «герой» нашей подборки из Нефтеюганска не использовал какое-то изощренное орудие для совершения преступления. Он задушил своего друга из Тюмени голыми руками, но решил избавиться от тела «в стиле девяностых». Закутать труп в палас, вывезти его на пустырь и засыпать цементом. Погибший был объявлен без вести пропавшим, его некоторое время искали и вышли на предполагаемого убийцу. Теперь суду предстоит решить, причастен ли югорчанин к убийству тюменца.

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В ХМАО снижается число убийств. Согласно полицейской статистики, в 2024 году их произошло на 3% меньше, чем в 2023-ем. Причем, такая тенденция прослеживается на протяжении последних нескольких лет. Однако иногда югорчане совершают преступления, которые приводят в замешательство даже опытных следователей. О самых необычных способах убийств, расследованных в Югре за 2024 год в материале URA.RU. Убийство табуретом в новогоднюю ночь Ночь с 31 на 1 января 2024 года в Ханты-Мансийске омрачилась убийством 30-летнего мужчины. Его забил табуреткой знакомый, с которым они выпивали алкоголь. После он попытался скрыть труп, но был замечен соседями, которые и позвонили в полицию. Ранее подозреваемый в убийстве уже был судим. Забила супруга молотком для мяса Более 20 лет супруги из Сургута прожили в браке. Но семейная жизнь оборвалась вместе с гибелью мужа. Выпивая, супруги поссорились, жена забила мужа молотком для отбивания мяса и нанесла 18 ударов ножом. Свои действия она объяснила самообороной, так как он тоже ее избивал. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Суд приговорил югорчанку к семи годам исправительной колонии по статье «убийство». Кассетный магнитофон как орудие преступления В одной из квартир по улице Менделеева в Нижневартовске 22-летний мужчина поссорился со своим другом и забил его насмерть кассетным магнитофоном. Осознав, что натворил, югорчанин испугался и решит избавиться от тела и сбросил его в Обь. Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, но спустя годы силовикам удалось задержать подозреваемого. Он сознался в убийстве и предстал перед городским судом. Нанес другу 64 ножевых ранения Ножом, как орудием преступления, никого не удивишь. Но в этой истории поражает жестокость югорчанина. Он нанес 64 ранения кухонным ножом своему другу из-за ссоры. Суд установил, что действовал он умышленно, целился в том числе в жизненно-важные органы. Ближайшие 11 лет агрессор проведет в колонии строгого режима, а также обязуется выплатить вдове погибшего 1,5 миллиона рублей. Убийство спящих коллег стальным уголком Житель Нефтеюганскогорайона избил двоих коллег 80-сантиметровым стальным уголком на территории промбазы. Потерпевшие — его соседи по вагончику — в момент преступления спали. Оба получили тяжкие телесные повреждения, один из мужчин позже скончался в больнице. Суд приговорил югорчанина к восьми годам лишения свободы. Удушение проводом от зарядки В Сургуте две подруги подозреваются в жестокой расправе со знакомым из-за мести. Женщины задушили проводом от зарядки мужчину в высотке на улице Просвещения. По версии следствия, причиной убийства могла стать месть из-за конфликта на работе. Сейчас их дело рассматривает окружной суд ХМАО. Жестокие убийства матерей Совершенно дикие истории произошли с двуми югорчанами, которые убили своих матерей в пылу ссоры. Один из них, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении забил маму бейсбольной битой. Отрезвев, он сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной. Во второй истории орудием убийства являлась 16-килограммовая гиря. Причем, житель Сургута убил не только маму, но еще и кота. Известно, что он является пациентом психоневрологического диспансера. Привет из » лихих девяностых» Последний «герой» нашей подборки из Нефтеюганска не использовал какое-то изощренное орудие для совершения преступления. Он задушил своего друга из Тюмени голыми руками, но решил избавиться от тела «в стиле девяностых». Закутать труп в палас, вывезти его на пустырь и засыпать цементом. Погибший был объявлен без вести пропавшим, его некоторое время искали и вышли на предполагаемого убийцу. Теперь суду предстоит решить, причастен ли югорчанин к убийству тюменца.
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