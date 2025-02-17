Юрист Поправко: порядок подачи документов в Росреестр меняется с 1 марта

С 1 марта 2025 года все юридические лица в России должны будут подавать документы на кадастровый учет и государственную регистрацию сделок с недвижимостью исключительно в электронной форме. Это может повлечь для них дополнительные траты. Об этом сообщила управляющий партнер юридической компании «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко агентству «Прайм».
«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр, нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — считает Поправко. Эксперт отметила, что увеличение госпошлины на госрегистрацию прав при сделках с недвижимостью, которое произошло с начала года, в сочетании с новыми требованиями может стать причиной отказа юридических лиц от оформления некоторых видов договоров.
Введение обязательной электронной регистрации сделок с недвижимостью с 2025 года станет следующим шагом в цифровизации госуслуг в России. Ранее на портале «Госуслуги» были запущены улучшенные сервисы для ускорения сделок с недвижимостью, облегчающие проверку их юридической чистоты.
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