16 февраля 2025

В честь 80-летия атомной отрасли в Челябинске установят спящего медведя

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Атомная отрасль отметит 80-летие
Атомная отрасль отметит 80-летие Фото:

В честь 80-летия атомной отрасли в Челябинске установят арт-объект «Спящий медведь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия атомной промышленности России. Среди ключевых событий отмечены — установка арт-объекта „Спящий медведь“ в Челябинске, празднование юбилеев РФЯЦ — ВНИИТФ имени Забабахина и производственного объединения „Маяк“, а также проведение этапа марафона Российского общества „Знание“. Из крупных мероприятий, которые пройдут на территории Челябинской области — в июле и августе выставка „Атом. Будущее“, а также молодежное мероприятие в мае и июне — „Атомфест“, — сообщили в пресс-службе.

В ходе оргкомитета Алексей Текслер подчеркнул, что в этом году в регионе отмечают сразу два знаковых для нашей страны юбилея — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие атомной отрасли. Эти даты взаимосвязаны, поскольку именно события Второй мировой войны дали мощный импульс освоению атома.

«Сегодня Россия противостоит вооружённой агрессии, и значение сил ядерного сдерживания возрастает многократно. Реализация проектов гражданского или двойного назначения в наших атомградах не прекращалась никогда. И в наши дни предприятия Росатома в Озерске, Снежинске, Трёхгорном вносят большой вклад в обеспечение оборонной мощи России, ее социально-экономического развития», — сказал Текслер.

Первый вице-губернатор Иван Куцевляк доложил о разработанном плане, включающем около ста мероприятий различной направленности — от выставок и просветительских проектов до культурно-массовых и спортивных событий. Празднование 80-летия атомной отрасли станет масштабным событием для региона, призванным подчеркнуть вклад региона в развитие этой важнейшей для страны отрасли, а также привлечь внимание молодого поколения к перспективам работы в сфере атомной энергетики.

В плане юбилея около ста мероприятий различной направленности
В плане юбилея около ста мероприятий различной направленности
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В честь 80-летия атомной отрасли в Челябинске установят арт-объект «Спящий медведь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия атомной промышленности России. Среди ключевых событий отмечены — установка арт-объекта „Спящий медведь“ в Челябинске, празднование юбилеев РФЯЦ — ВНИИТФ имени Забабахина и производственного объединения „Маяк“, а также проведение этапа марафона Российского общества „Знание“. Из крупных мероприятий, которые пройдут на территории Челябинской области — в июле и августе выставка „Атом. Будущее“, а также молодежное мероприятие в мае и июне — „Атомфест“, — сообщили в пресс-службе. В ходе оргкомитета Алексей Текслер подчеркнул, что в этом году в регионе отмечают сразу два знаковых для нашей страны юбилея — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие атомной отрасли. Эти даты взаимосвязаны, поскольку именно события Второй мировой войны дали мощный импульс освоению атома. «Сегодня Россия противостоит вооружённой агрессии, и значение сил ядерного сдерживания возрастает многократно. Реализация проектов гражданского или двойного назначения в наших атомградах не прекращалась никогда. И в наши дни предприятия Росатома в Озерске, Снежинске, Трёхгорном вносят большой вклад в обеспечение оборонной мощи России, ее социально-экономического развития», — сказал Текслер. Первый вице-губернатор Иван Куцевляк доложил о разработанном плане, включающем около ста мероприятий различной направленности — от выставок и просветительских проектов до культурно-массовых и спортивных событий. Празднование 80-летия атомной отрасли станет масштабным событием для региона, призванным подчеркнуть вклад региона в развитие этой важнейшей для страны отрасли, а также привлечь внимание молодого поколения к перспективам работы в сфере атомной энергетики.
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