Участникам СВО будут бесплатно давать землю в российском регионе

Балицкий сообщил, что для выдачи земли в Запорожье нужно разработать законодательную базу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После окончания спецоперации ветераны смогут получить бесплатные земельные участки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Ветераны спецоперации смогут бесплатно получить земельные участки в Запорожье», — заявил Балицкий, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что сейчас для осуществления выдачи земельных участков нужно разработать законодательную базу и создать базу людей, которым необходимы земли в Запорожье.
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