Участникам СВО будут бесплатно давать землю в российском регионе

Балицкий: ветераны СВО смогут бесплатно получить землю в Запорожской области
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Балицкий сообщил, что для выдачи земли в Запорожье нужно разработать законодательную базу
Балицкий сообщил, что для выдачи земли в Запорожье нужно разработать законодательную базу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После окончания спецоперации ветераны смогут получить бесплатные земельные участки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ветераны спецоперации смогут бесплатно получить земельные участки в Запорожье», — заявил Балицкий, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что сейчас для осуществления выдачи земельных участков нужно разработать законодательную базу и создать базу людей, которым необходимы земли в Запорожье.

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После окончания спецоперации ветераны смогут получить бесплатные земельные участки в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Ветераны спецоперации смогут бесплатно получить земельные участки в Запорожье», — заявил Балицкий, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что сейчас для осуществления выдачи земельных участков нужно разработать законодательную базу и создать базу людей, которым необходимы земли в Запорожье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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