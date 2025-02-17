В Пермском крае ЛДПР нашла способ, как спасти бездомных животных

Спор о необходимости эвтаназии и стерилизации безнадзорных животных в Пермском крае необходимо решить на референдуме. В этом уверен депутат регионального заксобрания от ЛДПР Олег Постников. В беседе с URA.RU он также предложил компенсировать жителям затраты на стерилизацию бездомных животных и создать отдельное краевое учреждение, которое бы занялось решением проблем безнадзорных собак.
По словам Постникова, идею референдума первоначально предложили жители села Большая Соснова. Местные власти дважды объявляли конкурс на отлов и стерилизацию бездомных собак, но подрядчик так и не нашелся. Самим жителям села, чтобы отвезти бездомную собаку на стерилизацию, нужно потратить около 9 000 рублей. Животные стаями бегают по селу, угрожая людям, констатирует депутат.
«Я запросил статистику по Пермскому краю и выяснил, что за последние три года у нас было аж 10 000 укусов. Это же кошмар! Так продолжаться не может», — говорит Постников. Он отмечает, что даже после стерилизации и чипирования собаки все равно сбиваются в стаи и бывают агрессивны, нападая и на людей.
Кроме проведения референдума Олег Постников выработал еще два предложения. С ними он обратился к губернатору края Дмитрию Махонину. Во-первых, минфин должен предусмотреть механизм компенсации гражданам, которые будут тратить свои деньги на стерилизацию бездомных животных. Во-вторых, депутат предлагает создать Краевое государственное бюджетное учреждение «Обращение с животными без владельцев», которое бы занималось этими вопросами напрямую. С него можно будет и спросить за результат.
Специалист по политическим технологиям Алексей Чусовитин в разговоре с URA.RU отметил, что проблема безнадзорных собак — общероссийская. «Проблема действительно очень острая. И это вопрос не только Пермского края, это общероссийская проблема. Универсального решения, к сожалению, нет. Все понимают, что проблему решать надо, но как именно — готовых рецептов пока не найдено», — говорит он.
Политолог Лев Хмелевский приветствует идею ЛДПР о референдуме: «Мне нравится сегодняшняя ЛДПР своим нестандартным подходом к решению сложных вопросов». По его словам, скорее всего, это результат правильно выбранной Леонидом Слуцким стратегии — «быть ближе к людям не на словах, а на территориях».
Если опыт проведения такого референдума в Пермском крае окажется удачным, то его вполне можно будет «калькировать» на другие регионы России. «Тема не просто болезненная — она кричащая. И тот, кто придумает способ ее разрешения, найдя „золотую середину“, будет настоящим политическим героем», — подчеркнул политолог в интервью URA.RU.
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