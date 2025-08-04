Пермской спортсменке пришлось убегать от преследователей в Подмосковье

Пермячка Анна Балашова убегала от преследователей по территории подмосковной усадьбы Середниково, где в детские годы часто бывал поэт Михаил Лермонтов. Теперь здесь снимает свое шоу «Погоня» телеканал ТНТ, участницей которого и стала пермская самбистка.
«Участники проекта попытались затеряться в усадьбе Середниково, где когда-то прогуливался Михаил Лермонтов. Суть шоу заключается в том, что 15 беглецов, среди которых — спортсмены, актеры, блогеры и обычные люди, в течение 80 минут стараются не быть пойманными суровыми ловцами. Тот, чья тактика оказывается верной, может добежать до финиша и выиграть приз», — рассказали URA.RU авторы шоу.
Анне Балашовой победить не удалось. Но впечатления от участия у нее остались положительные: «Это мое первое участие в телевизионном проекте. Было очень интересно и даже страшно от неизведанного».
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