Пермской спортсменке пришлось убегать от преследователей в Подмосковье

Пермская самбистка Анна Балашова приняла участие шоу «Погоня» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Бежать надо не только быстро, но и с умом
Бежать надо не только быстро, но и с умом Фото:

Пермячка Анна Балашова убегала от преследователей по территории подмосковной усадьбы Середниково, где в детские годы часто бывал поэт Михаил Лермонтов. Теперь здесь снимает свое шоу «Погоня» телеканал ТНТ, участницей которого и стала пермская самбистка.

«Участники проекта попытались затеряться в усадьбе Середниково, где когда-то прогуливался Михаил Лермонтов. Суть шоу заключается в том, что 15 беглецов, среди которых — спортсмены, актеры, блогеры и обычные люди, в течение 80 минут стараются не быть пойманными суровыми ловцами. Тот, чья тактика оказывается верной, может добежать до финиша и выиграть приз», — рассказали URA.RU авторы шоу.

Анне Балашовой победить не удалось. Но впечатления от участия у нее остались положительные: «Это мое первое участие в телевизионном проекте. Было очень интересно и даже страшно от неизведанного».

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Пермячка Анна Балашова убегала от преследователей по территории подмосковной усадьбы Середниково, где в детские годы часто бывал поэт Михаил Лермонтов. Теперь здесь снимает свое шоу «Погоня» телеканал ТНТ, участницей которого и стала пермская самбистка. «Участники проекта попытались затеряться в усадьбе Середниково, где когда-то прогуливался Михаил Лермонтов. Суть шоу заключается в том, что 15 беглецов, среди которых — спортсмены, актеры, блогеры и обычные люди, в течение 80 минут стараются не быть пойманными суровыми ловцами. Тот, чья тактика оказывается верной, может добежать до финиша и выиграть приз», — рассказали URA.RU авторы шоу. Анне Балашовой победить не удалось. Но впечатления от участия у нее остались положительные: «Это мое первое участие в телевизионном проекте. Было очень интересно и даже страшно от неизведанного».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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