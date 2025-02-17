В Екатеринбурге продают спортивный кабриолет Mercedes, как у Стива Джобса. Фото

В Екатеринбурге продается Mercedes SL 500 в кабриолете за 1,99 млн рублей

18 февраля 2025 в 03:49 Размер текста - 17 +

Продаваемый Mercedes SL 500 зимой хранят в тепле Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге продают серебристый Mercedes SL 500 2003 года выпуска, на который установлен обвес, тормоза и диски от спортивной версии. Машина имеет складную крышу и выставлена на продажу за 1,99 миллиона рублей. На модификации SL 55 AMG такого же цвета начала 2000-х годов разъезжал основатель компании Apple Стив Джобс. «Собственник, учет на мне. Зеленая история авто. Оригинальный пробег 135 тысяч километров. Автомобиль в достойном состоянии. Только летняя эксплуатация… Заменены штатные тормоза в круг на SL 65 AMG, установлены 19-е разноширокие оригинальные диски AMG, бамперы AMG, рулевое колесо, ручка АКПП, музыка Bose, выхлоп AMG», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По словам продавца, автомобиль зимой хранится в теплом помещении. Этот Mercedes прошел обслуживание: заменены масла, фильтры, свечи зажигания, аккумуляторы и тормозные колодки. Также установлена новая резина. Екатеринбуржец заявляет, что все работает без нареканий и планирует поднять цену весной. Самая спортивная версия имела 5,4-литровый мотор мощностью 476 лошадиных сил. Модификация SL 500 оснащалась пятилитровым двигателем мощностью 306 л. с. Стив Джобс приобрел свой первый Mercedes SL 55 AMG в начале 2000-х и менял его на точно такой же каждые полгода через лизинговые компании. Он так делал, потому что любил ездить без номеров, а по закону штата Калифорния (США) езда без регистрационных знаков возможна только шесть месяцев после покупки автомобиля. На этой модели немецкого бренда Джобс ездил до своей смерти в 2011 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают серебристый Mercedes SL 500 2003 года выпуска, на который установлен обвес, тормоза и диски от спортивной версии. Машина имеет складную крышу и выставлена на продажу за 1,99 миллиона рублей. На модификации SL 55 AMG такого же цвета начала 2000-х годов разъезжал основатель компании Apple Стив Джобс. «Собственник, учет на мне. Зеленая история авто. Оригинальный пробег 135 тысяч километров. Автомобиль в достойном состоянии. Только летняя эксплуатация… Заменены штатные тормоза в круг на SL 65 AMG, установлены 19-е разноширокие оригинальные диски AMG, бамперы AMG, рулевое колесо, ручка АКПП, музыка Bose, выхлоп AMG», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По словам продавца, автомобиль зимой хранится в теплом помещении. Этот Mercedes прошел обслуживание: заменены масла, фильтры, свечи зажигания, аккумуляторы и тормозные колодки. Также установлена новая резина. Екатеринбуржец заявляет, что все работает без нареканий и планирует поднять цену весной. Самая спортивная версия имела 5,4-литровый мотор мощностью 476 лошадиных сил. Модификация SL 500 оснащалась пятилитровым двигателем мощностью 306 л. с. Стив Джобс приобрел свой первый Mercedes SL 55 AMG в начале 2000-х и менял его на точно такой же каждые полгода через лизинговые компании. Он так делал, потому что любил ездить без номеров, а по закону штата Калифорния (США) езда без регистрационных знаков возможна только шесть месяцев после покупки автомобиля. На этой модели немецкого бренда Джобс ездил до своей смерти в 2011 году.