Окраина Екатеринбурга встанет в пробку в День защитника Отечества

Участок Ново-Московского тракта в Екатеринбурге перекроют в День защитника Отечества. Автомобилистам придется искать пути объезда весь день, виной всему — лыжный марафон «Европа-Азия».
«23 февраля с 8:00 до 17:00 будет перекрыт участок Ново-Московского тракта — от Объездной дороги со стороны „Меги“ до поворота на коттеджный поселок Карасьеозерский. Перекрытие будет в районе спортивной базы „Динамо“», — отметил на пресс-конференции в ТАСС директор марафона Дмитрий Чукреев.
С 11:00 до 16:00 ограничения коснутся и участка дороги в сторону поселка Палкинский торфяник, там сделают реверсивное движение. Аналогичная история будет на дороге в сторону поселка Северка.
Традиционный лыжный марафон «Европа — Азия» пройдет 22 и 23 февраля. Более 1000 участников побегут различные дистанции — 2, 5, 25 и 50 км. Гонка стартует рядом с базой отдыха «Хрустальная» под Первоуральском.
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