Окраина Екатеринбурга встанет в пробку в День защитника Отечества

В Екатеринбурге перекроют участок Ново-Московского тракта из-за марафона
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытия будут лишь один день
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Участок Ново-Московского тракта в Екатеринбурге перекроют в День защитника Отечества. Автомобилистам придется искать пути объезда весь день, виной всему — лыжный марафон «Европа-Азия».

«23 февраля с 8:00 до 17:00 будет перекрыт участок Ново-Московского тракта — от  Объездной дороги со стороны „Меги“ до поворота на коттеджный поселок Карасьеозерский. Перекрытие будет в районе спортивной базы „Динамо“», — отметил на пресс-конференции в ТАСС директор марафона Дмитрий Чукреев.

С 11:00 до 16:00 ограничения коснутся и участка дороги в сторону поселка Палкинский торфяник, там сделают реверсивное движение. Аналогичная история будет на дороге в сторону поселка Северка.

Традиционный лыжный марафон «Европа — Азия» пройдет 22 и 23 февраля. Более 1000 участников побегут различные дистанции — 2, 5, 25 и 50 км. Гонка стартует рядом с базой отдыха «Хрустальная» под Первоуральском.

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Участок Ново-Московского тракта в Екатеринбурге перекроют в День защитника Отечества. Автомобилистам придется искать пути объезда весь день, виной всему — лыжный марафон « Европа-Азия» . « 23 февраля с 8:00 до 17:00 будет перекрыт участок Ново-Московского тракта — от  Объездной дороги со стороны „Меги“ до поворота на коттеджный поселок Карасьеозерский. Перекрытие будет в районе спортивной базы „Динамо“» , — отметил на пресс-конференции в ТАСС директор марафона Дмитрий Чукреев. С 11:00 до 16:00 ограничения коснутся и участка дороги в сторону поселка Палкинский торфяник, там сделают реверсивное движение. Аналогичная история будет на дороге в сторону поселка Северка. Традиционный лыжный марафон «Европа — Азия» пройдет 22 и 23 февраля. Более 1000 участников побегут различные дистанции — 2, 5, 25 и 50 км. Гонка стартует рядом с базой отдыха «Хрустальная» под Первоуральском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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