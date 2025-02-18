В США призвали Украину играть по правилам Москвы на переговорах

Аналитик Шмидт: Украине придется играть по правилам Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры РФ и США без Украины заставят Киев играть по правилам Москвы, заявил аналитик Шмидт
Переговоры РФ и США без Украины заставят Киев играть по правилам Москвы, заявил аналитик Шмидт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Исключение Европы из переговоров между США и Россией ставит Украину в невыгодное положение. Об этом заявил доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, аналитик Мэтью Шмидт. По его мнению, Украине теперь придется участвовать в переговорах играя по российским правилам.

«Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предопределен еще до того, как они сядут за стол переговоров», — заявил Шмидт. Его слова передает CNN.

Шмидт напомнил, что на переговорах, проходящих18 февраля между США и РФ, будет поднят вопрос об отправке миротворцев на Украину. Он уточнил, что страны могут договориться о том, какие именно бойцы могут быть приняты обеими сторонами — НАТО и Россией.

Бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Боцюркив, в свою очередь, сообщил, что у Украины сейчас «очень мало рычагов». По его мнению, Киев сейчас на США в плане «критически важной информации», используемой на поле боя.

В Саудовской Аравии 18 февраля официально начались переговоры по Украине с участием представителей России и США. От российской стороны прибыли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исключение Европы из переговоров между США и Россией ставит Украину в невыгодное положение. Об этом заявил доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, аналитик Мэтью Шмидт. По его мнению, Украине теперь придется участвовать в переговорах играя по российским правилам. «Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предопределен еще до того, как они сядут за стол переговоров», — заявил Шмидт. Его слова передает CNN. Шмидт напомнил, что на переговорах, проходящих18 февраля между США и РФ, будет поднят вопрос об отправке миротворцев на Украину. Он уточнил, что страны могут договориться о том, какие именно бойцы могут быть приняты обеими сторонами — НАТО и Россией. Бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Боцюркив, в свою очередь, сообщил, что у Украины сейчас «очень мало рычагов». По его мнению, Киев сейчас на США в плане «критически важной информации», используемой на поле боя. В Саудовской Аравии 18 февраля официально начались переговоры по Украине с участием представителей России и США. От российской стороны прибыли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...