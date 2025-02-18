В США призвали Украину играть по правилам Москвы на переговорах

Исключение Европы из переговоров между США и Россией ставит Украину в невыгодное положение. Об этом заявил доцент кафедры национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, аналитик Мэтью Шмидт. По его мнению, Украине теперь придется участвовать в переговорах играя по российским правилам.
«Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предопределен еще до того, как они сядут за стол переговоров», — заявил Шмидт. Его слова передает CNN.
Шмидт напомнил, что на переговорах, проходящих18 февраля между США и РФ, будет поднят вопрос об отправке миротворцев на Украину. Он уточнил, что страны могут договориться о том, какие именно бойцы могут быть приняты обеими сторонами — НАТО и Россией.
Бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Боцюркив, в свою очередь, сообщил, что у Украины сейчас «очень мало рычагов». По его мнению, Киев сейчас на США в плане «критически важной информации», используемой на поле боя.
В Саудовской Аравии 18 февраля официально начались переговоры по Украине с участием представителей России и США. От российской стороны прибыли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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