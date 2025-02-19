На предприятии под Саратовом произошла утечка аммиака, есть погибший

Из-за утечки аммиака погиб один человек
В Саратовской области на предприятии АО «Апатит» произошла утечка аммиака, один человек пострадал, еще один погиб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Один человек погиб <...> — в цехе фосфорных удобрений произошла утечка аммиака во время ремонтных работ», — заявил источник. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Следователи проводят проверку.
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