На предприятии под Саратовом произошла утечка аммиака, есть погибший

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Из-за утечки аммиака погиб один человек
Из-за утечки аммиака погиб один человек Фото:

В Саратовской области на предприятии АО «Апатит» произошла утечка аммиака, один человек пострадал, еще один погиб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

«Один человек погиб <...> — в цехе фосфорных удобрений произошла утечка аммиака во время ремонтных работ», — заявил источник. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Следователи проводят проверку. 

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В Саратовской области на предприятии АО «Апатит» произошла утечка аммиака, один человек пострадал, еще один погиб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.  «Один человек погиб <...> — в цехе фосфорных удобрений произошла утечка аммиака во время ремонтных работ», — заявил источник. Информацию передает телеканал РЕН ТВ. Следователи проводят проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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