Набиуллина сообщила о приостановке банками 300 тысяч переводов ежемесячно

Российские банки ежемесячно приостанавливают около 300 тыс. денежных переводов на счета из базы данных Банка России с реквизитами мошенников. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Крупные банки ежемесячно „охлаждают“, что значит „охлаждают“ — приостанавливают на два дня, — около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России. Правда, через два дня часть людей все равно делают эти операции, когда „период охлаждения“ заканчивается, но большинство, это около 60%, все-таки за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвой мошенников», — сказала Набиуллина в ходе форума «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.
База данных ЦБ, содержащая информацию о случаях и попытках несанкционированных переводов средств, формируется на основе сведений, предоставленных банками и операторами платежных систем. В случае обращения клиента с жалобой на мошенничество, информация о получателе денег, такая как номер счета или другие идентификационные данные мошенника, включается в указанную базу Центрального Банка, уточнила Набиуллина.
По ее словам, банки практически прекратили осуществлять мгновенные переводы на счета, зарегистрированные в базе данных как подозрительные, без предварительного «периода охлаждения». Также председатель добавила, что в случаях, когда информация о платежных картах и доступах к онлайн-банкингу дропперов поступает в базу данных ЦБ из МВД, банки блокируют эти инструменты в ста процентах случаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.