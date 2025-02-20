Глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову на заседании G20

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Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии
Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии Фото:

На встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) глава МИД России Сергей Лавров был тепло принят коллегами. Ему пожал руку министр Норвегии Эспена Барта Эйде.

«Когда российский министр проходил к своему месту, норвежский коллега пожал ему руку», — пишет ТАСС. Теплое приветствие продемонстрировали не только Эйде, но и другие иностранные министры, включая глав МИД Алжира и Турции Ахмеда Аттафа и Хакана Фидана.

Кроме того, за столом переговоров Лавров расположился между министрами из Турции и Республики Корея. При этом ранее представители из нескольких европейских государств, в том числе из стран Скандинавии, осознанно избегали контактов с делегацией России.

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На встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) глава МИД России Сергей Лавров был тепло принят коллегами. Ему пожал руку министр Норвегии Эспена Барта Эйде. «Когда российский министр проходил к своему месту, норвежский коллега пожал ему руку», — пишет ТАСС. Теплое приветствие продемонстрировали не только Эйде, но и другие иностранные министры, включая глав МИД Алжира и Турции Ахмеда Аттафа и Хакана Фидана. Кроме того, за столом переговоров Лавров расположился между министрами из Турции и Республики Корея. При этом ранее представители из нескольких европейских государств, в том числе из стран Скандинавии, осознанно избегали контактов с делегацией России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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