Глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову на заседании G20

На встрече министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) глава МИД России Сергей Лавров был тепло принят коллегами. Ему пожал руку министр Норвегии Эспена Барта Эйде.
«Когда российский министр проходил к своему месту, норвежский коллега пожал ему руку», — пишет ТАСС. Теплое приветствие продемонстрировали не только Эйде, но и другие иностранные министры, включая глав МИД Алжира и Турции Ахмеда Аттафа и Хакана Фидана.
Кроме того, за столом переговоров Лавров расположился между министрами из Турции и Республики Корея. При этом ранее представители из нескольких европейских государств, в том числе из стран Скандинавии, осознанно избегали контактов с делегацией России.
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