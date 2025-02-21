На трассе из Тюмени в Екатеринбург бетономешалка опрокинулась в кювет, парализовав движение. Образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«На автодороге Р-351 км 25 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — рассказало, в свою очередь, ФКУ «Уралуправтодор» в своем telegram-канале.
«Автоинспекторы предварительно установили, что на 25 км трассы Екатеринбург-Тюмень водитель бетономешалки марки Zoomlion потерял управление, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Пострадавших в результате инцидента нет», — прокомментировал УГИБДД ситуацию. Также они сообщили, что движение востановленно.
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