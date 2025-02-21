21 февраля 2025

На трассе Тюмень-Екатеринбург парализовано движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бетономешалку вытащили из кювета
Бетономешалку вытащили из кювета Фото:

На трассе из Тюмени в Екатеринбург бетономешалка опрокинулась в кювет, парализовав движение. Образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На автодороге Р-351 км 25 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — рассказало, в свою очередь, ФКУ «Уралуправтодор» в своем telegram-канале.

«Автоинспекторы предварительно установили, что на 25 км трассы Екатеринбург-Тюмень водитель бетономешалки марки Zoomlion потерял управление, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Пострадавших в результате инцидента нет», — прокомментировал УГИБДД ситуацию. Также они сообщили, что движение востановленно.

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На трассе из Тюмени в Екатеринбург бетономешалка опрокинулась в кювет, парализовав движение. Образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На автодороге Р-351 км 25 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — рассказало, в свою очередь, ФКУ «Уралуправтодор» в своем telegram-канале. «Автоинспекторы предварительно установили, что на 25 км трассы Екатеринбург-Тюмень водитель бетономешалки марки Zoomlion потерял управление, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Пострадавших в результате инцидента нет», — прокомментировал УГИБДД ситуацию. Также они сообщили, что движение востановленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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