Пермяки ворвались в топ по накопительству хлама

Пермь оказалась на первой строчке среди городов России по накопительству. Аналитики Level Group выясняли, как легко россияне избавляются от ненужных вещей.
«Больше всего запасливых горожан живет в Перми: 91,2% пермяков не готовы расстаться с ненужными предметами. За ними следуют жители Самары (78,6%). Тройку лидеров замыкают омичи (78,5%)», — на результаты исследования ссылается «КП-Пермь».
В целом по стране каждый третий гражданин (29%) хранит ненужные вещи, потому что с ними жалко расставаться. Чуть меньшее количество (28%) — хранят предметы из-за того, что им некогда все разобрать и выбросить. Еще 16% хранят хлам в надежде, что однажды он снова пригодится. И только 13% респондентов регулярно избавляются от ненужных вещей.
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