22 февраля 2025
21 февраля 2025

Пермяки ворвались в топ по накопительству хлама

Пермь возглавила рейтинг городов РФ по накопительству ненужных вещей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подавляющее большинство пермяков с большим трудом расстаются с ненужными предметами
Подавляющее большинство пермяков с большим трудом расстаются с ненужными предметами Фото:

Пермь оказалась на первой строчке среди городов России по накопительству. Аналитики Level Group выясняли, как легко россияне избавляются от ненужных вещей.

«Больше всего запасливых горожан живет в Перми: 91,2% пермяков не готовы расстаться с ненужными предметами. За ними следуют жители Самары (78,6%). Тройку лидеров замыкают омичи (78,5%)», — на результаты исследования ссылается «КП-Пермь».

В целом по стране каждый третий гражданин (29%) хранит ненужные вещи, потому что с ними жалко расставаться. Чуть меньшее количество (28%) — хранят предметы из-за того, что им некогда все разобрать и выбросить. Еще 16% хранят хлам в надежде, что однажды он снова пригодится. И только 13% респондентов регулярно избавляются от ненужных вещей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь оказалась на первой строчке среди городов России по накопительству. Аналитики Level Group выясняли, как легко россияне избавляются от ненужных вещей. «Больше всего запасливых горожан живет в Перми: 91,2% пермяков не готовы расстаться с ненужными предметами. За ними следуют жители Самары (78,6%). Тройку лидеров замыкают омичи (78,5%)», — на результаты исследования ссылается «КП-Пермь». В целом по стране каждый третий гражданин (29%) хранит ненужные вещи, потому что с ними жалко расставаться. Чуть меньшее количество (28%) — хранят предметы из-за того, что им некогда все разобрать и выбросить. Еще 16% хранят хлам в надежде, что однажды он снова пригодится. И только 13% респондентов регулярно избавляются от ненужных вещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...