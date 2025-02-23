«Что это за старуха»: Пугачева устроила скандал в израильском ресторане, потому что ее не узнали

Алла Пугачева в эмиграции скандалит с официантками
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Пугачевой нет места в реальном мире, заявил израильский политик
Пугачевой нет места в реальном мире, заявил израильский политик Фото:

Российская певица и народная артистка Алла Пугачева устроила скандал в израильском кафе из-за того, что ее не узнали официанты. Об этом рассказал местный политик Яков Кедми — его супруга стала свидетельницей сцены, как в кафе Примадонне отказали в обслуживании из-за отсутствия мест.

«Какая-то женщина скандалит, добивается чего-то, что-то говорит <...> Такая пожилая женщина — и мы ее узнали. Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — рассказал Яков Кедми со слов своей супруги. Его слова передает Starhit.

Политик добавил, что в этот момент столкнулись иллюзорный и реальный мир Пугачевой, и в реальном у нее уже нет того места, которое было раньше. Но певица этого не понимает, подчеркнул Кедми.

Пугачева уехала в Израиль в октябре 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине. Она высказывалась против освобождения Россией ее новых регионов, называла тех, кто ее критиковал, рабами и холопами и утверждала, что счастлива, проживая за границей, напоминает «Царьград». 

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Российская певица и народная артистка Алла Пугачева устроила скандал в израильском кафе из-за того, что ее не узнали официанты. Об этом рассказал местный политик Яков Кедми — его супруга стала свидетельницей сцены, как в кафе Примадонне отказали в обслуживании из-за отсутствия мест. «Какая-то женщина скандалит, добивается чего-то, что-то говорит <...> Такая пожилая женщина — и мы ее узнали. Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — рассказал Яков Кедми со слов своей супруги. Его слова передает Starhit. Политик добавил, что в этот момент столкнулись иллюзорный и реальный мир Пугачевой, и в реальном у нее уже нет того места, которое было раньше. Но певица этого не понимает, подчеркнул Кедми. Пугачева уехала в Израиль в октябре 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине. Она высказывалась против освобождения Россией ее новых регионов, называла тех, кто ее критиковал, рабами и холопами и утверждала, что счастлива, проживая за границей, напоминает «Царьград». 
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