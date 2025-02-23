В колонии строгого режима в Пермского крае продается литейный цех

В исправительной колонии строгого режима в Кунгуре Пермского края продается литейный цех. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 75 млн рублей.
«Продается литейный цех. Полностью в рабочем состоянии. Укомплектован рабочей силой. Сырьем обеспечен. Расположен в колонии строгого режима ИК-40. Стоимость — 75 млн рублей», — говорится на сайте бесплатных объявлений.
Площадь помещения составляет 1500 квадратных метров. Часть оборудования необходимо выкупить по лизингу. Корреспонденту URA.RU собственник пояснил, что цех находится в собственности у ООО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается производство кондитерских изделий. Собственник оценил бизнес в 4 млн рублей.
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