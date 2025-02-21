Силовики нагрянули в тагильское УМВД, есть задержанный

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) регионального ГУ МВД нагрянули в местное управление полиции. В ходе операции они задержали оперативного дежурного.
Эту информацию URA.RU подтвердил источник. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ее не опровергнул, но уточнил, что если она окажется в итоге правдивой, то должностное лицо не избежит наказания.
«За такие проступки следует увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности. Руководителей ждет дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Пресс-служба ГУ МВД области обязательно информирует об этом общественность, чтобы подобные факты не повторялись другими сотрудниками, решившими закрыть глаза на суровость закона», — добавил полковник Горелых.
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