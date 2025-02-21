21 февраля 2025

Силовики нагрянули в тагильское УМВД, есть задержанный

В Нижнем Тагиле сотрудники УСБ задержали оперативного дежурного полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудника, которого задержали в ходе операции, могут уволить
Сотрудника, которого задержали в ходе операции, могут уволить Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) регионального ГУ МВД нагрянули в местное управление полиции. В ходе операции они задержали оперативного дежурного.

Эту информацию URA.RU подтвердил источник. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ее не опровергнул, но уточнил, что если она окажется в итоге правдивой, то должностное лицо не избежит наказания.

«За такие проступки следует увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности. Руководителей ждет дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Пресс-служба ГУ МВД области обязательно информирует об этом общественность, чтобы подобные факты не повторялись другими сотрудниками, решившими закрыть глаза на суровость закона», — добавил полковник Горелых.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) регионального ГУ МВД нагрянули в местное управление полиции. В ходе операции они задержали оперативного дежурного. Эту информацию URA.RU подтвердил источник. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ее не опровергнул, но уточнил, что если она окажется в итоге правдивой, то должностное лицо не избежит наказания. «За такие проступки следует увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности. Руководителей ждет дисциплинарное наказание за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Пресс-служба ГУ МВД области обязательно информирует об этом общественность, чтобы подобные факты не повторялись другими сотрудниками, решившими закрыть глаза на суровость закона», — добавил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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