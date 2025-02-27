В Екатеринбурге задержан сын бывшего начальника ГАИ

27 февраля 2025 в 18:22 Размер текста - 17 +

Федор Баламутовский работает в полиции Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге задержали Федора Баламутовского — сына бывшего начальника ГАИ Асбеста (Свердловская область). По предварительным данным, его подозревают в передаче служебной информации. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Баламутовскому-младшему вменяют две статьи УК РФ — «Превышение полномочий» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации», — сообщил инсайдер агентства. В Ленинском райсуде корреспонденту добавили, что Баламутовский отправлен под стражу до 4 апреля. Его защита обжаловала это решение. Отец Федора — Василий — так прокомментировал арест: «Не знаю. Спрашивайте у него на работе. Я не в курсе, [что его задержали]. [Вы собираетесь сына вызволять из СИЗО?] Почему я должен вызволять какого-то сына, если кто-то где-то виноват в чем-то. [Вы считаете, есть вина его?] Я откуда знаю, молодой человек, вы чего из меня щипаете каждое слово…». В пресс-службах региональных СКР и УФСБ от комментариев по теме отказались. Баламутовские не впервые попадают в скандал. В 2016-м Федора и Василия обвинили в драке во дворе дома. Якобы они избили семейную пару. Баламутовским не понравилось, как они припарковали машину. В 2022 году Федор подрался с коллегой в отделе полиции Асбеста. Кадры попали в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали Федора Баламутовского — сына бывшего начальника ГАИ Асбеста (Свердловская область). По предварительным данным, его подозревают в передаче служебной информации. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Баламутовскому-младшему вменяют две статьи УК РФ — «Превышение полномочий» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации», — сообщил инсайдер агентства. В Ленинском райсуде корреспонденту добавили, что Баламутовский отправлен под стражу до 4 апреля. Его защита обжаловала это решение. Отец Федора — Василий — так прокомментировал арест: «Не знаю. Спрашивайте у него на работе. Я не в курсе, [что его задержали]. [Вы собираетесь сына вызволять из СИЗО?] Почему я должен вызволять какого-то сына, если кто-то где-то виноват в чем-то. [Вы считаете, есть вина его?] Я откуда знаю, молодой человек, вы чего из меня щипаете каждое слово…». В пресс-службах региональных СКР и УФСБ от комментариев по теме отказались. Баламутовские не впервые попадают в скандал. В 2016-м Федора и Василия обвинили в драке во дворе дома. Якобы они избили семейную пару. Баламутовским не понравилось, как они припарковали машину. В 2022 году Федор подрался с коллегой в отделе полиции Асбеста. Кадры попали в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс.