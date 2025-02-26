В ХМАО резко похолодает до -30 градусов

В районах ХМАО 27 февраля ожидается резкое похолодание — до минус 32 градусов. Об этом сообщили в окружном гидрометцентре.
«Температура ночью по западной половине округа 7—12 ниже нуля, местами до -2. По восточной половине и в Белоярском районе 18—23 мороза, при прояснениях от минус 27 до минус 32. Днем 8—13 ниже нуля, местами по восточной половине округа до -18, местами по западной до -1», — сказано на сайте Об-Иртышского гидрометцентра.
В Сургуте ожидается -12 днем и -17 ночью, в Нижневартовске — минус 15 днем, а ночью минус 21, по данным Gismeteo. В Ханты-Мансийске столбик термометра опустится до -6 днем, -11 ночью. Местами будет небольшой снег, а также ветер скоростью 4-9 м/с.
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