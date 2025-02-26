В ХМАО резко похолодает до -30 градусов

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В городах ХМАО похолодает до - 30 градусов
В городах ХМАО похолодает до - 30 градусов Фото:

В районах ХМАО 27 февраля ожидается резкое похолодание — до минус 32 градусов. Об этом сообщили в окружном гидрометцентре.

«Температура ночью по западной половине округа 7—12 ниже нуля, местами до -2. По восточной половине и в Белоярском районе 18—23 мороза, при прояснениях от минус 27 до минус 32. Днем 8—13 ниже нуля, местами по восточной половине округа до -18, местами по западной до -1», — сказано на сайте Об-Иртышского гидрометцентра.

В Сургуте ожидается -12 днем и -17 ночью, в Нижневартовске — минус 15 днем, а ночью минус 21, по данным Gismeteo. В Ханты-Мансийске столбик термометра опустится до -6 днем, -11 ночью. Местами будет небольшой снег, а также ветер скоростью 4-9 м/с.

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В районах ХМАО 27 февраля ожидается резкое похолодание — до минус 32 градусов. Об этом сообщили в окружном гидрометцентре. «Температура ночью по западной половине округа 7—12 ниже нуля, местами до -2. По восточной половине и в Белоярском районе 18—23 мороза, при прояснениях от минус 27 до минус 32. Днем 8—13 ниже нуля, местами по восточной половине округа до -18, местами по западной до -1», — сказано на сайте Об-Иртышского гидрометцентра. В Сургуте ожидается -12 днем и -17 ночью, в Нижневартовске — минус 15 днем, а ночью минус 21, по данным Gismeteo. В Ханты-Мансийске столбик термометра опустится до -6 днем, -11 ночью. Местами будет небольшой снег, а также ветер скоростью 4-9 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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