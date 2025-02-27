В Перми сдвинулись сроки создания общественного центра на улице Муромской

В Перми на два месяца перенесли сроки проектирования и капремонта общественного центра на улице Муромской. При этом стоимость работ снизилась более чем на два миллиона рублей.
«Разработка проектной документации и капремонт здания для реализации мероприятий дополнительного образования и размещения общественного центра по улице Муромской, 24. Начальная и максимальная цена контракта — 160,8 млн рублей. Начало выполнения работ — 1 апреля, окончание — 30 августа 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
В 2023 году на улице Муромской планировали организовать Центр социальной адаптации для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Жители микрорайона Крохалева выступили против этого решения и потребовали открыть в здании досуговый центр. Объект передали на баланс города и решили разместить в нем детскую школу искусств, учреждение допобразования и общественный центр.
Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года разработку проекта и капремонт оценивали в 162,9 млн рублей. Проектирование предполагалось завершить в срок с 1 февраля по 30 июня.
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