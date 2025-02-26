26 февраля 2025

В ХМАО бизнесмен украл у мэрии деньги, прикрываясь реализацией нацпроекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмену грозит уголовная ответственность за предоставление фиктивных документов
Бизнесмену грозит уголовная ответственность за предоставление фиктивных документов Фото:

В Радужном (ХМАО) бизнесмен предоставил в мэрию подложные документы для получения субсидии по аренде помещения, которая предоставлялась в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Руководитель коммерческой организации в целях получения субсидии на возмещение части затрат по аренде нежилого помещения предоставил в местную администрацию подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города ему выплачены денежные средства в размере более 140 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

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В Радужном (ХМАО) бизнесмен предоставил в мэрию подложные документы для получения субсидии по аренде помещения, которая предоставлялась в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Руководитель коммерческой организации в целях получения субсидии на возмещение части затрат по аренде нежилого помещения предоставил в местную администрацию подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города ему выплачены денежные средства в размере более 140 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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