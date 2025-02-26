В ХМАО бизнесмен украл у мэрии деньги, прикрываясь реализацией нацпроекта

В Радужном (ХМАО) бизнесмен предоставил в мэрию подложные документы для получения субсидии по аренде помещения, которая предоставлялась в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Руководитель коммерческой организации в целях получения субсидии на возмещение части затрат по аренде нежилого помещения предоставил в местную администрацию подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города ему выплачены денежные средства в размере более 140 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
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