Власти Перми повысят штрафы за вывески о продаже табака

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Владельцев киосков заставят убрать вывески
Владельцев киосков заставят убрать вывески Фото:

В Перми с 1 марта 2025 года увеличатся штрафы для предпринимателей за размещение вывесок с информацией о продаже табака. С бизнесменов могут взыскать до 800 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте мэрии.

«C 1 марта будет увеличен размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на объектах капитального строительства и нестационарных торговых объектах. За повторное нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц до 800 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за первое размещение вывески на киоске физических лиц оштрафуют на четыре тысячи рублей, должностное лицо — на 40 тысяч рублей, а компанию — на 500 тысяч рублей. За второе нарушение физлицо и должностное лицо оштрафуют на пять и 50 тысяч рублей соответственно. За размещение вывески на зданиях могу взыскать до 300 тысяч рублей.

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В Перми с 1 марта 2025 года увеличатся штрафы для предпринимателей за размещение вывесок с информацией о продаже табака. С бизнесменов могут взыскать до 800 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте мэрии. «C 1 марта будет увеличен размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на объектах капитального строительства и нестационарных торговых объектах. За повторное нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц до 800 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что за первое размещение вывески на киоске физических лиц оштрафуют на четыре тысячи рублей, должностное лицо — на 40 тысяч рублей, а компанию — на 500 тысяч рублей. За второе нарушение физлицо и должностное лицо оштрафуют на пять и 50 тысяч рублей соответственно. За размещение вывески на зданиях могу взыскать до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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