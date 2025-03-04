Четырбок: депутаты предложили разрешить зарядку гаджетов в петербургском метро

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили проект закона для метро, касающийся разрешения зарядки мобильных устройств и штрафов за опасное поведение пассажиров на эскалаторах и траволаторах. Инициативу предложил депутат Заксобрания Денис Четырбок.
«Свободный доступ к USB-розеткам и штрафы за нахождение пассажиров на балюстрадах эскалаторов — вместе с коллегами разработали новый проект закона, уточняющий ответственность за нарушение некоторых правил пользования петербургским метро», — пишет Денис Четырбок в своем telegram-канале. Основная цель нового законопроекта — привести действующие нормы в соответствие с реальными потребностями горожан и повысить безопасность пассажиров метрополитена.
Первое важное нововведение касается свободного доступа пассажиров к зарядке своих гаджетов через специальные USB-разъемы, которые уже предусмотрены в новых вагонах петербургского метро. Несмотря на то, что правила метрополитена формально допускают такую возможность, в действующем законодательстве она по-прежнему может трактоваться как административное нарушение. Авторы инициативы считают, что зарядка смартфонов и других устройств в метро давно стала повседневной необходимостью для большинства пассажиров. Поэтому предлагается исключить возможность привлечения к ответственности за использование специально предусмотренных USB-розеток, сделав такую зарядку официально разрешенной.
Второе изменение направлено на повышение безопасности пассажиров метро. Депутаты предлагают ввести административную ответственность за опасное поведение на эскалаторах и траволаторах. В частности, речь идет о введении штрафов от 500 до трех тысяч рублей за нахождение пассажиров на балюстрадах этих конструкций. Хотя правилами пользования петербургским метрополитеном такое поведение уже запрещено, на практике нарушения происходят регулярно. Особенно часто подростки используют балюстрады как развлечение, скатываясь по ним вниз. Это создает угрозу не только для самих нарушителей, но и для окружающих пассажиров.
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