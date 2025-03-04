04 марта 2025

В Свердловской области мужчина с двумя детьми погибли в пожаре. Фото, видео

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Пожарные разбирали конструкции, когда обнаружили трупы (архивное фото)
Пожарные разбирали конструкции, когда обнаружили трупы (архивное фото) Фото:

В поселке Пасынок под Сосьвой (Свердловская область) загорелся частный дом. В огне погибли мужчина, 3-летний мальчик и 7-летняя девочка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

В тушении пожара участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Пламя охватило 64 квадратных метра. Пожарные выясняют причину возгорания.

Сотрудники МЧС обнаружили погибших после того, как потушили огонь
Сотрудники МЧС обнаружили погибших после того, как потушили огонь
Фото:
В поселке Пасынок загорелся частный дом
В поселке Пасынок загорелся частный дом
Фото:

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В поселке Пасынок под Сосьвой (Свердловская область) загорелся частный дом. В огне погибли мужчина, 3-летний мальчик и 7-летняя девочка, сообщили в пресс-службе МЧС России. «В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В тушении пожара участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Пламя охватило 64 квадратных метра. Пожарные выясняют причину возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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