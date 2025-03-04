В поселке Пасынок под Сосьвой (Свердловская область) загорелся частный дом. В огне погибли мужчина, 3-летний мальчик и 7-летняя девочка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
В тушении пожара участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Пламя охватило 64 квадратных метра. Пожарные выясняют причину возгорания.
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