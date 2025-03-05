В крупном ТЦ Екатеринбурга ночью проведут тусовку, нарушающую порядок

В Екатеринбурге пройдет уникальный ночной забег: однако у спортивного состязания есть одно «но»: оно пройдет в торговом центре «Мега». Об этом URA.RU рассказали организаторы MEGA NIGHT RUN.
«С 23:00 ТЦ „Мега Екатеринбург“ встретит несколько сотен ярких бегунов, которые выходят за рамки спортивных шаблонов. Регистрация уже открыта. Дистанции забега: 3 км и 6 км, возраст участников 18+. Участвовать могут как любители, так и профессионалы, — рассказали представители забега. Спортсмены встретятся в коридорах ТЦ 15 марта.
Участников будет поддерживать призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец. Также 3 км пробежит Александр Петров — чемпион России по адаптивному тхэквондо с детским церебральным параличом (ДЦП).
Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно купить билет за 4000 рублей, в день забега — на 500 рублей дороже. Для зрителей вход до 23:00 будет бесплатным. После забега гостей ждет afterparty.
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