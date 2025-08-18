Глава МЧС дважды посетит Свердловскую область

Александр Куренков посетит новое пожарное депо в Екатеринбурге
Александр Куренков посетит новое пожарное депо в Екатеринбурге

Глава МЧС России, генерал-полковник Александр Куренков дважды посетит Свердловскую область. Первый визит ожидается 22 августа, а второй после губернаторских выборов в сентябре, сообщил источник URA.RU.

«Он [Куренков] приедет осматривать новое пожарное депо в поселке Шабровский (Екатеринбург). Второй визит ожидается после выборов», — поделился собеседник.

Пожарную часть достроили в конце 2024-го, а ввели в эксплуатацию в январе. На строительство ушло 10 месяцев. Оно рассчитано на два спецавтомобиля и столько же мобильных групп персонала.

Ранее Куренков приезжал на Средний Урал в сентябре 2024 года. В рамках визита он открыл школу №300 (ресурсный центр по подготовке молодых спасателей). После чего провел личную встречу с экс-губернатором региона Евгением Куйвашевым. А далее Куренков принял присягу у первокурсников Уральского института противопожарной службы МЧС, вручил госнаграды и грамоты сотрудникам пожарно-спасательной службы области.

