04 марта 2025

В ХМАО дебошир набросился с кулаками на сотрудников магазина в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к штрафу за пьяный дебош в торговом центре
Суд приговорил югорчанина к штрафу за пьяный дебош в торговом центре Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) пьяный мужчина устроил скандал в магазине торгового центра и набросился с кулаками на управляющую и работника, которые пытались его успокоить. За его суд приговорил его к штрафу.

«[Осужденный] в состоянии алкогольного опьянения на втором этаже ТЦ торгового зала, не реагируя на просьбу управляющей магазином прекратить противоправное поведение скинул картонную коробку со стола кассы. Нанес удар своей рукой в область груди [управляющей] отчего последняя упала на пол», — сообщается в базе данных суда.

Помимо управляющей, югорчанин ударил в челюсть работника магазина. На суде хулиган полностью признал вину, его признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) пьяный мужчина устроил скандал в магазине торгового центра и набросился с кулаками на управляющую и работника, которые пытались его успокоить. За его суд приговорил его к штрафу. «[Осужденный] в состоянии алкогольного опьянения на втором этаже ТЦ торгового зала, не реагируя на просьбу управляющей магазином прекратить противоправное поведение скинул картонную коробку со стола кассы. Нанес удар своей рукой в область груди [управляющей] отчего последняя упала на пол», — сообщается в базе данных суда. Помимо управляющей, югорчанин ударил в челюсть работника магазина. На суде хулиган полностью признал вину, его признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 45 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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