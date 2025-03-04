В ХМАО дебошир набросился с кулаками на сотрудников магазина в ТЦ

В Пыть-Яхе (ХМАО) пьяный мужчина устроил скандал в магазине торгового центра и набросился с кулаками на управляющую и работника, которые пытались его успокоить. За его суд приговорил его к штрафу.
«[Осужденный] в состоянии алкогольного опьянения на втором этаже ТЦ торгового зала, не реагируя на просьбу управляющей магазином прекратить противоправное поведение скинул картонную коробку со стола кассы. Нанес удар своей рукой в область груди [управляющей] отчего последняя упала на пол», — сообщается в базе данных суда.
Помимо управляющей, югорчанин ударил в челюсть работника магазина. На суде хулиган полностью признал вину, его признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 45 тысяч рублей.
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