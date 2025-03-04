04 марта 2025

Экс-главврач петербургской больницы Татьяна Суровцева объявлена в розыск

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Руководство медицинского учреждения перечисляло деньги из бюджета на счета лиц, которые были трудоустроены лишь формально
Руководство медицинского учреждения перечисляло деньги из бюджета на счета лиц, которые были трудоустроены лишь формально Фото:

Бывший главный врач городской больницы № 20 Петербурга Татьяна Суровцева объявлена в федеральный розыск. Она подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме, связанной с хищением бюджетных средств под видом выплат заработной платы фиктивным сотрудникам. Об этом стало известно 78.ru.

«Экс-главврача городской больницы № 20 Татьяну Суровцеву объявили в федеральный розыск. Руководство больницы и другие сотрудники похищали бюджетные средства под предлогом выплаты заработной платы „мертвым душам“», — пишет портал 78.ru.

Руководство медицинского учреждения совместно с рядом сотрудников на протяжении длительного периода, с января 2021 года по июнь 2024 года, перечисляло деньги из бюджета на счета лиц, которые были трудоустроены лишь формально и не выполняли реальной работы. Общая сумма похищенных средств оценивается не менее чем в 344 миллиона рублей.

На данный момент Куйбышевский суд Петербурга уже отправил под арест девять человек, причастных к организации и реализации мошеннической схемы. Среди задержанных — представители руководящего звена и рядовые сотрудники больницы № 20. Изначально правоохранительные органы не предъявляли обвинений Татьяне Суровцевой, однако в ходе дальнейшего расследования ситуация изменилась, и бывший главный врач была объявлена в федеральный розыск.

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Бывший главный врач городской больницы № 20 Петербурга Татьяна Суровцева объявлена в федеральный розыск. Она подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме, связанной с хищением бюджетных средств под видом выплат заработной платы фиктивным сотрудникам. Об этом стало известно 78.ru. «Экс-главврача городской больницы № 20 Татьяну Суровцеву объявили в федеральный розыск. Руководство больницы и другие сотрудники похищали бюджетные средства под предлогом выплаты заработной платы „мертвым душам“», — пишет портал 78.ru. Руководство медицинского учреждения совместно с рядом сотрудников на протяжении длительного периода, с января 2021 года по июнь 2024 года, перечисляло деньги из бюджета на счета лиц, которые были трудоустроены лишь формально и не выполняли реальной работы. Общая сумма похищенных средств оценивается не менее чем в 344 миллиона рублей. На данный момент Куйбышевский суд Петербурга уже отправил под арест девять человек, причастных к организации и реализации мошеннической схемы. Среди задержанных — представители руководящего звена и рядовые сотрудники больницы № 20. Изначально правоохранительные органы не предъявляли обвинений Татьяне Суровцевой, однако в ходе дальнейшего расследования ситуация изменилась, и бывший главный врач была объявлена в федеральный розыск.
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