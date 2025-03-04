Экс-главврач петербургской больницы Татьяна Суровцева объявлена в розыск

Бывший главный врач городской больницы № 20 Петербурга Татьяна Суровцева объявлена в федеральный розыск. Она подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме, связанной с хищением бюджетных средств под видом выплат заработной платы фиктивным сотрудникам. Об этом стало известно 78.ru.
«Экс-главврача городской больницы № 20 Татьяну Суровцеву объявили в федеральный розыск. Руководство больницы и другие сотрудники похищали бюджетные средства под предлогом выплаты заработной платы „мертвым душам“», — пишет портал 78.ru.
Руководство медицинского учреждения совместно с рядом сотрудников на протяжении длительного периода, с января 2021 года по июнь 2024 года, перечисляло деньги из бюджета на счета лиц, которые были трудоустроены лишь формально и не выполняли реальной работы. Общая сумма похищенных средств оценивается не менее чем в 344 миллиона рублей.
На данный момент Куйбышевский суд Петербурга уже отправил под арест девять человек, причастных к организации и реализации мошеннической схемы. Среди задержанных — представители руководящего звена и рядовые сотрудники больницы № 20. Изначально правоохранительные органы не предъявляли обвинений Татьяне Суровцевой, однако в ходе дальнейшего расследования ситуация изменилась, и бывший главный врач была объявлена в федеральный розыск.
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