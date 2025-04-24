Движение поездов на синей ветке метро Петербурга приостановлено

Движение поездов на синей ветке метро Петербурга было приостановлено на участке от станции «Технологический институт» до «Купчино». Как сообщает пресс-служба метрополитена, причиной стала неисправность одного из составов.
«От станции „Технологический институт“ до станции „Купчино“ движение поездов приостановлено», — пишет пресс-служба метрополитена в официальном telegram-канале. По информации «Фонтанки», машинист поезда сообщил о неисправности тормозной системы и обратился с просьбой прислать вспомогательный состав. Поезда на остальных участках синей ветки продолжают движение, однако интервалы между ними увеличены. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута.
Поезда между станциями «Парнас» и «Невский проспект» курсируют в штатном режиме. Следование поездов по направлениям «Купчино» — «Парнас», а также «Невский проспект» — «Технологический институт» осуществляется с увеличенными интервалами.
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