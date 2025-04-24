24 апреля 2025
23 апреля 2025

Движение поездов на синей ветке метро Петербурга приостановлено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирам рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута
Пассажирам рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута Фото:

Движение поездов на синей ветке метро Петербурга было приостановлено на участке от станции «Технологический институт» до «Купчино». Как сообщает пресс-служба метрополитена, причиной стала неисправность одного из составов.

«От станции „Технологический институт“ до станции „Купчино“ движение поездов приостановлено», — пишет пресс-служба метрополитена в официальном telegram-канале. По информации «Фонтанки», машинист поезда сообщил о неисправности тормозной системы и обратился с просьбой прислать вспомогательный состав. Поезда на остальных участках синей ветки продолжают движение, однако интервалы между ними увеличены. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута.

Поезда между станциями «Парнас» и «Невский проспект» курсируют в штатном режиме. Следование поездов по направлениям «Купчино» — «Парнас», а также «Невский проспект» — «Технологический институт» осуществляется с увеличенными интервалами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение поездов на синей ветке метро Петербурга было приостановлено на участке от станции «Технологический институт» до «Купчино». Как сообщает пресс-служба метрополитена, причиной стала неисправность одного из составов. «От станции „Технологический институт“ до станции „Купчино“ движение поездов приостановлено», — пишет пресс-служба метрополитена в официальном telegram-канале. По информации «Фонтанки», машинист поезда сообщил о неисправности тормозной системы и обратился с просьбой прислать вспомогательный состав. Поезда на остальных участках синей ветки продолжают движение, однако интервалы между ними увеличены. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута. Поезда между станциями «Парнас» и «Невский проспект» курсируют в штатном режиме. Следование поездов по направлениям «Купчино» — «Парнас», а также «Невский проспект» — «Технологический институт» осуществляется с увеличенными интервалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...