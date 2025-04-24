24 апреля 2025
23 апреля 2025

Погранпункт Нарва-1 на российско-эстонской границе закроется на три дня

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О причинах ограничения движения не сообщается
О причинах ограничения движения не сообщается Фото:

С 30 апреля пограничный пункт пропуска Нарва-1 на российско-эстонской границе временно приостанавливает обслуживание пешеходов. Об этом проинформировала пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования», — сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что погранпункт Нарва-1 вновь откроется для пешеходов уже 2 мая. Таким образом, ограничение будет действовать в течение трех дней. О причинах ограничения движения не сообщается.

Город Нарва расположен на западном берегу одноименной реки, на территории Эстонии. На противоположном берегу находится российский город Ивангород, входящий в состав Ленинградской области. Оба населенных пункта соединяет Мост Дружбы длиной 162 метра, который обычно открыт для пешеходного движения.

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С 30 апреля пограничный пункт пропуска Нарва-1 на российско-эстонской границе временно приостанавливает обслуживание пешеходов. Об этом проинформировала пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования», — сообщает пресс-служба ведомства. Ожидается, что погранпункт Нарва-1 вновь откроется для пешеходов уже 2 мая. Таким образом, ограничение будет действовать в течение трех дней. О причинах ограничения движения не сообщается. Город Нарва расположен на западном берегу одноименной реки, на территории Эстонии. На противоположном берегу находится российский город Ивангород, входящий в состав Ленинградской области. Оба населенных пункта соединяет Мост Дружбы длиной 162 метра, который обычно открыт для пешеходного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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