23 апреля 2025
22 апреля 2025

В Петербурге гонконгская компания требует от «Росморпорта» 420 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По уставу ФГУП «Росморпорт», организация отвечает за безопасную эксплуатацию портовой инфраструктуры
По уставу ФГУП «Росморпорт», организация отвечает за безопасную эксплуатацию портовой инфраструктуры Фото:

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск гонконгской компании Terns shipping limited, которая требует от ФГУП «Росморпорт» 420,3 миллионов рублей. Истца связывают с контейнеровозом Sankt–Peterburg, который 25 марта 2024 года сел на мель в акватории Большого порта Санкт–Петербург. Подробности иска пока неизвестны, однако, по данным открытых источников, речь идет о компенсации убытков, связанных с этим морским инцидентом. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск Terns shipping limited из Гонконга, которая просит взыскать с ФГУП „Росморпорт“ 420,3 миллионов рублей убытков. <...> По данным открытых источников, Terns shipping limited на апрель 2024 года являлась владельцем контейнеровоза Sankt–Peterburg», — пишет «Деловой Петербург». После происшествия специалисты ФГУП «Морспасслужба» провели операцию по снятию судна с мели, которая завершилась 8 апреля 2024 года. Серьезных повреждений или дефектов у судна не обнаружено, угрозы жизни экипажу и окружающей среде также не было зафиксировано.

Контейнеровоз Sankt–Peterburg был построен в 2023 году на китайской верфи и вскоре вошел в состав флота FESCO — одного из крупнейших российских транспортно-логистических операторов (ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). Формальным владельцем судна на момент происшествия значилась гонконгская Terns shipping limited, подконтрольная ДВМП. В 2024 году ПАО «ДВМП» показало выручку 8,4 миллиардов рублей при чистом убытке в 350 миллионов рублей.

Согласно уставу ФГУП «Росморпорт», организация отвечает за безопасную эксплуатацию портовой инфраструктуры, лоцманскую проводку и другие услуги в акватории портов. Эксперты предполагают, что иск может быть связан с длительным простоем или повреждением судна вследствие действий или бездействия «Росморпорта».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск гонконгской компании Terns shipping limited, которая требует от ФГУП «Росморпорт» 420,3 миллионов рублей. Истца связывают с контейнеровозом Sankt–Peterburg, который 25 марта 2024 года сел на мель в акватории Большого порта Санкт–Петербург. Подробности иска пока неизвестны, однако, по данным открытых источников, речь идет о компенсации убытков, связанных с этим морским инцидентом. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск Terns shipping limited из Гонконга, которая просит взыскать с ФГУП „Росморпорт“ 420,3 миллионов рублей убытков. <...> По данным открытых источников, Terns shipping limited на апрель 2024 года являлась владельцем контейнеровоза Sankt–Peterburg», — пишет «Деловой Петербург». После происшествия специалисты ФГУП «Морспасслужба» провели операцию по снятию судна с мели, которая завершилась 8 апреля 2024 года. Серьезных повреждений или дефектов у судна не обнаружено, угрозы жизни экипажу и окружающей среде также не было зафиксировано. Контейнеровоз Sankt–Peterburg был построен в 2023 году на китайской верфи и вскоре вошел в состав флота FESCO — одного из крупнейших российских транспортно-логистических операторов (ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). Формальным владельцем судна на момент происшествия значилась гонконгская Terns shipping limited, подконтрольная ДВМП. В 2024 году ПАО «ДВМП» показало выручку 8,4 миллиардов рублей при чистом убытке в 350 миллионов рублей. Согласно уставу ФГУП «Росморпорт», организация отвечает за безопасную эксплуатацию портовой инфраструктуры, лоцманскую проводку и другие услуги в акватории портов. Эксперты предполагают, что иск может быть связан с длительным простоем или повреждением судна вследствие действий или бездействия «Росморпорта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...