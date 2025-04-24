24 апреля 2025
23 апреля 2025

В Ленобласти мать попыталась зарезать лежачего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии Фото:

В Луге Ленинградской области местная жительница подозревается в попытке убийства собственного лежачего сына. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«34-летнего мужчину с ножевым ранением груди увезли в Лужскую районную больницу из квартиры на улице Урицкого. По подозрению задержана его 53-летняя мать», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Ссора вспыхнула после совместного употребления спиртных напитков. В ходе внезапного конфликта женщина нанесла сыну удар ножом в область груди. Сразу после происшествия подозреваемая самостоятельно вызвала экстренные службы, позвонив по номеру 112. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности: он был судим за нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, связанной с покушением на убийство. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

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В Луге Ленинградской области местная жительница подозревается в попытке убийства собственного лежачего сына. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «34-летнего мужчину с ножевым ранением груди увезли в Лужскую районную больницу из квартиры на улице Урицкого. По подозрению задержана его 53-летняя мать», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Ссора вспыхнула после совместного употребления спиртных напитков. В ходе внезапного конфликта женщина нанесла сыну удар ножом в область груди. Сразу после происшествия подозреваемая самостоятельно вызвала экстренные службы, позвонив по номеру 112. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности: он был судим за нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, связанной с покушением на убийство. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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