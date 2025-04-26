Депутат в Ленобласти попал в больницу после детонации боеприпаса

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Депутат нашел на своем участке снаряды времен ВОВ и попал в реанимацию
Депутат нашел на своем участке снаряды времен ВОВ и попал в реанимацию Фото:

Депутат Ленинградской области Игорь Печура был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряд разорвался на его участке в массиве «Петровская дача».

«В массиве „Петровская дача“, расположенном в Ленинградской области, депутат Игорь В. получил многочисленные травмы при работе с раскопанными снарядами времен Великой Отечественной войны», — сообщило издание 78.ru со ссылкой на супругу пострадавшего. По данным источника, инцидент произошел в гараже депутата. 

В результате взрыва мужчина получил многочисленные травмы, среди которых — неполная ампутация левой руки, большого и среднего пальцев, ампутация обеих ног до колена, ожоги второй и третьей степени лица, груди, головы, ожог сетчатки правого глаза и неполная ампутация правой кисти. Супруга пострадавшего подтвердила, что в момент происшествия семья находилась в доме, но после хлопка выбежала на улицу. У гаража теперь отсутствует часть стены.

Депутат, по словам супруги, профессионально занимался изучением военной истории. Она пояснила, что найденные на участке боеприпасы времен ВОВ депутат исследовал самостоятельно.

Мужчину экстренно доставили в больницу. Он помещен в реанимацию.

Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий у совета депутатов МО Мгинского городского поселения и у пресс-службы «Единой России» по Ленобласти. На звонок не ответили.

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Депутат Ленинградской области Игорь Печура был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряд разорвался на его участке в массиве «Петровская дача». «В массиве „Петровская дача“, расположенном в Ленинградской области, депутат Игорь В. получил многочисленные травмы при работе с раскопанными снарядами времен Великой Отечественной войны», — сообщило издание 78.ru со ссылкой на супругу пострадавшего. По данным источника, инцидент произошел в гараже депутата.  В результате взрыва мужчина получил многочисленные травмы, среди которых — неполная ампутация левой руки, большого и среднего пальцев, ампутация обеих ног до колена, ожоги второй и третьей степени лица, груди, головы, ожог сетчатки правого глаза и неполная ампутация правой кисти. Супруга пострадавшего подтвердила, что в момент происшествия семья находилась в доме, но после хлопка выбежала на улицу. У гаража теперь отсутствует часть стены. Депутат, по словам супруги, профессионально занимался изучением военной истории. Она пояснила, что найденные на участке боеприпасы времен ВОВ депутат исследовал самостоятельно. Мужчину экстренно доставили в больницу. Он помещен в реанимацию. Корреспондент URA.RU попытался получить комментарий у совета депутатов МО Мгинского городского поселения и у пресс-службы «Единой России» по Ленобласти. На звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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