23 апреля 2025
22 апреля 2025

В Петербурге скончался директор музея «Смольный» Николай Третьяков

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Губернатор Петербурга выразил глубокие соболезнования родным и близким
Губернатор Петербурга выразил глубокие соболезнования родным и близким Фото:

В Петербурге 24 апреля скончался директор Историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков. Об этом сообщает правительство города.

«Ушел из жизни директор Историко-мемориального музея „Смольный“, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Сергеевич Третьяков», — сообщается на сайте Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

Николай Третьяков был не только талантливым ученым, но и выдающимся организатором. В разные годы он возглавлял ведущие учреждения культуры — музей-заповедник «Гатчина» и музей-заповедник «Павловск». Под его руководством велась масштабная работа по восстановлению и сохранению уникальных памятников мирового наследия. В последние годы Николай Сергеевич стоял во главе Государственного историко-мемориального музея «Смольный». Совместно с коллегами он создал уникальную экспозицию в подземном бункере Смольного, посвященную обороне блокадного Ленинграда, что стало значимым вкладом в сохранение исторической памяти города.

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В Петербурге 24 апреля скончался директор Историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков. Об этом сообщает правительство города. «Ушел из жизни директор Историко-мемориального музея „Смольный“, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Сергеевич Третьяков», — сообщается на сайте Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного. Николай Третьяков был не только талантливым ученым, но и выдающимся организатором. В разные годы он возглавлял ведущие учреждения культуры — музей-заповедник «Гатчина» и музей-заповедник «Павловск». Под его руководством велась масштабная работа по восстановлению и сохранению уникальных памятников мирового наследия. В последние годы Николай Сергеевич стоял во главе Государственного историко-мемориального музея «Смольный». Совместно с коллегами он создал уникальную экспозицию в подземном бункере Смольного, посвященную обороне блокадного Ленинграда, что стало значимым вкладом в сохранение исторической памяти города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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