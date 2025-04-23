В Петербурге скончался директор музея «Смольный» Николай Третьяков

В Петербурге 24 апреля скончался директор Историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков. Об этом сообщает правительство города.
«Ушел из жизни директор Историко-мемориального музея „Смольный“, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Сергеевич Третьяков», — сообщается на сайте Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.
Николай Третьяков был не только талантливым ученым, но и выдающимся организатором. В разные годы он возглавлял ведущие учреждения культуры — музей-заповедник «Гатчина» и музей-заповедник «Павловск». Под его руководством велась масштабная работа по восстановлению и сохранению уникальных памятников мирового наследия. В последние годы Николай Сергеевич стоял во главе Государственного историко-мемориального музея «Смольный». Совместно с коллегами он создал уникальную экспозицию в подземном бункере Смольного, посвященную обороне блокадного Ленинграда, что стало значимым вкладом в сохранение исторической памяти города.
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