В Петербурге пенсионер ФСИН годами насиловал падчерицу

В Петербурге пенсионер ФСИН обвиняется в длительном сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. Девушка покончила с собой. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«59-летний пенсионер ФСИН с октября 2017 года по апрель 2020 года в квартире на улице Корнея Чуковского неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На момент начала преступлений девочке не было и 12 лет.
Расследование началось после трагического инцидента: в конце сентября 2024 года в Невском районе Петербурга была найдена повешенной 19-летняя девушка. Тело обнаружили на детской площадке возле дома на улице Евдокима Огнева. Следственный комитет инициировал проверку. Выяснилось, что погибшая девушка на протяжении нескольких лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан 23 апреля. Мужчина уже дал признательные показания.
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