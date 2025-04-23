В Петербурге на набережной Фонтанки был замечен мужчина, размахивавший двумя ножами и проявлявший агрессивное поведение. Буйного петербуржца задержала полиция. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о неадекватном персонаже, разгуливающем с ножами по набережной реки Фонтанки. <...> Увидев полицейских, дебошир начал вести себя агрессивно, размахивая ножами и выкрикивая угрозы в их адрес», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В ответ на агрессивные действия один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух.
После выстрела нарушитель попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками ППС. Им оказался 38-летний житель города, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. У задержанного были выявлены явные признаки наркотического опьянения. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила мужчину в отделение токсикологии одной из городских больниц для оказания необходимой медицинской помощи.
В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Все материалы по факту попытки нападения на сотрудников полиции переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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