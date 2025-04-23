Петербуржец получил семь лет колонии строгого режима за кражу яиц

В Петербурге мужчина получил семь лет строгого режима за кражу 140 яиц. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«Руслану Глехштейну по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пишет прокуратура города в официальном telegram-канале. 34-летний мужчина признан виновным в грабеже.
Инцидент произошел ранним утром 26 ноября 2023 года в одном из магазинов на улице Маршала Тухачевского. Глехштейн похитил из торговой точки 14 упаковок куриных яиц, в каждой из которых находилось по десять штук. Общий ущерб магазину составил 1,7 тысячи рублей. По словам сотрудников магазина, злоумышленник воспользовался отсутствием покупателей и быстро покинул помещение с похищенным товаром. В ходе следствия обвиняемый сообщил, что часть украденных яиц он употребил в пищу самостоятельно, а оставшиеся передал своим знакомым.
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