23 апреля 2025
22 апреля 2025

Петербуржец получил семь лет колонии строгого режима за кражу яиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сообщил, что часть украденных яиц он употребил в пищу сам, а оставшиеся передал знакомым
Мужчина сообщил, что часть украденных яиц он употребил в пищу сам, а оставшиеся передал знакомым Фото:

В Петербурге мужчина получил семь лет строгого режима за кражу 140 яиц. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

«Руслану Глехштейну по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пишет прокуратура города в официальном telegram-канале. 34-летний мужчина признан виновным в грабеже.

Инцидент произошел ранним утром 26 ноября 2023 года в одном из магазинов на улице Маршала Тухачевского. Глехштейн похитил из торговой точки 14 упаковок куриных яиц, в каждой из которых находилось по десять штук. Общий ущерб магазину составил 1,7 тысячи рублей. По словам сотрудников магазина, злоумышленник воспользовался отсутствием покупателей и быстро покинул помещение с похищенным товаром. В ходе следствия обвиняемый сообщил, что часть украденных яиц он употребил в пищу самостоятельно, а оставшиеся передал своим знакомым.

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В Петербурге мужчина получил семь лет строгого режима за кражу 140 яиц. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. «Руслану Глехштейну по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пишет прокуратура города в официальном telegram-канале. 34-летний мужчина признан виновным в грабеже. Инцидент произошел ранним утром 26 ноября 2023 года в одном из магазинов на улице Маршала Тухачевского. Глехштейн похитил из торговой точки 14 упаковок куриных яиц, в каждой из которых находилось по десять штук. Общий ущерб магазину составил 1,7 тысячи рублей. По словам сотрудников магазина, злоумышленник воспользовался отсутствием покупателей и быстро покинул помещение с похищенным товаром. В ходе следствия обвиняемый сообщил, что часть украденных яиц он употребил в пищу самостоятельно, а оставшиеся передал своим знакомым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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