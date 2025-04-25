Банки получат 300 млрд рублей на строительство ВСМ Москва—Петербург

Банки получат 300 млрд рублей на строительство ВСМ Москва — Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенные средства должны быть возвращены в Фонд национального благосостояния после завершения проекта
Выделенные средства должны быть возвращены в Фонд национального благосостояния после завершения проекта Фото:

В 2025 году Министерство финансов России разместит 300 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах для финансирования строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, средства будут распределены между четырьмя крупнейшими банками: Сбербанк получит 94,2 миллиарда рублей, ВТБ — 93,18 миллиарда рублей, Газпромбанк — 83,055 миллиарда рублей, а Совкомбанк — 29,565 миллиардов рублей. Строительство высокоскоростной магистрали пройдет по территории шести регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областей.

Реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург включена в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов, что позволяет привлекать финансирование из ФНБ на возвратной основе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июле 2024 года. Выделенные средства должны быть возвращены в Фонд национального благосостояния после завершения проекта и начала его эксплуатации.

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В 2025 году Министерство финансов России разместит 300 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах для финансирования строительства первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, средства будут распределены между четырьмя крупнейшими банками: Сбербанк получит 94,2 миллиарда рублей, ВТБ — 93,18 миллиарда рублей, Газпромбанк — 83,055 миллиарда рублей, а Совкомбанк — 29,565 миллиардов рублей. Строительство высокоскоростной магистрали пройдет по территории шести регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областей. Реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург включена в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов, что позволяет привлекать финансирование из ФНБ на возвратной основе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июле 2024 года. Выделенные средства должны быть возвращены в Фонд национального благосостояния после завершения проекта и начала его эксплуатации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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