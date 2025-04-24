Власти Петербурга планируют убрать летние веранды на Невском проспекте

Власти Петербурга приняли решение освободить главную улицу города, Невский проспект, не только от уличной торговли, но и от летних веранд ресторанов и кафе. В Смольном объясняют, что приоритет отдается пешеходам: из-за увеличившегося туристического потока тротуары должны быть максимально свободны для прохода.
«Мы высаживали цветы и растения в горшках. Красивая мебель была закуплена, все это было установлено. Но пришло уведомление, что отозвано разрешение, и нам пришлось все это демонтировать», — поделился с «Фонтанкой» один из предпринимателей, чьи заведения работают на Невском проспекте. С начала сезона летних кафе, стартовавшего 16 апреля, предприниматели, работающие на Невском проспекте, столкнулись с отзывом ранее выданных разрешений на установку уличной мебели. Многим заведениям поступили настоятельные рекомендации не выставлять летние веранды, несмотря на действующие договоры с городом. В некоторых случаях разрешения были отозваны уже после установки мебели и оформления летних площадок.
По словам представителей ресторанного бизнеса, летние веранды на Невском проспекте — важная составляющая туристической привлекательности и часто единственный способ сделать заведения рентабельными в условиях высоких арендных ставок. В комитете по промышленной политике «Фонтанке» подтвердили, что решение о запрете летних веранд на Невском проспекте связано с необходимостью обеспечения безопасности и комфорта пешеходов. Руководство города отмечает, что из-за недостатка места на тротуарах люди вынуждены выходить на проезжую часть, что создает аварийные ситуации.
Параллельно с ограничением летних кафе городские власти проводят масштабную ревизию схемы размещения нестационарных торговых объектов. В результате число киосков, павильонов и сезонных лотков в центре города может сократиться в 1,5–2 раза. Из схемы уже исключены места на Невском проспекте, Дворцовой площади и в Александровском саду.
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