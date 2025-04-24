Священник привел в петербургскую клинику дочерей с гниющими пальцами

В петербургскую частную клинику мужчина привел двух дочерей 12 и 15 лет с тяжелыми травмами и гниющими пальцами. Предварительно, отец девочек священнослужитель. Об этом пишет 78.ru.
«Мужчина привёл в клинику на улице Меркурьева двоих дочерей с гниющими пальцами на ногах, ожогами и без пальцев на руке», — передает портал 78.ru. По словам медиков, девочки выглядели напуганными и признались, что не обращались за медицинской помощью ранее, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
В ходе общения с врачами выяснилось, что дети не посещают школу и проживают в крайне неблагоприятных условиях. Семья недавно переехала в Петербург из Ростовской области. Девочки попросили врача не сообщать о случившемся в органы опеки, однако ситуация вынудила медиков обратиться в полицию.
Отцом девочек предположительно является 48-летний священнослужитель Александр из Ростовской области, основатель благотворительного фонда. В открытых источниках указано, что он занимается сбором пожертвований на нужды своей семьи и фонда.
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