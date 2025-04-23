Судимый за наркотики петербуржец напал на фельдшера скорой помощи

В Красносельском районе Петербурга мужчина с условным сроком за хранение наркотиков напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«У дома 27 по 2-й Комсомольской улице совершено нападение на фельдшера скорой помощи. На месте происшествия патрульным нарядом был задержан 21-летний петербуржец», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Молодой человек нанес удар в грудь 47-летней женщине-фельдшеру, прибывшей на вызов.
Пострадавшая была доставлена в Александровскую больницу, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки справа. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что в ноябре 2024 года задержанный уже получал условный срок за хранение наркотических веществ.
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