23 апреля 2025
22 апреля 2025

Судимый за наркотики петербуржец напал на фельдшера скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек нанес удар в грудь 47-летней женщине-фельдшеру
Молодой человек нанес удар в грудь 47-летней женщине-фельдшеру Фото:

В Красносельском районе Петербурга мужчина с условным сроком за хранение наркотиков напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«У дома 27 по 2-й Комсомольской улице совершено нападение на фельдшера скорой помощи. На месте происшествия патрульным нарядом был задержан 21-летний петербуржец», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Молодой человек нанес удар в грудь 47-летней женщине-фельдшеру, прибывшей на вызов.

Пострадавшая была доставлена в Александровскую больницу, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки справа. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что в ноябре 2024 года задержанный уже получал условный срок за хранение наркотических веществ.

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В Красносельском районе Петербурга мужчина с условным сроком за хранение наркотиков напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «У дома 27 по 2-й Комсомольской улице совершено нападение на фельдшера скорой помощи. На месте происшествия патрульным нарядом был задержан 21-летний петербуржец», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Молодой человек нанес удар в грудь 47-летней женщине-фельдшеру, прибывшей на вызов. Пострадавшая была доставлена в Александровскую больницу, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки справа. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что в ноябре 2024 года задержанный уже получал условный срок за хранение наркотических веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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