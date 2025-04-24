В Ленобласти рецидивист обстрелял из ружья детскую площадку

В поселке Поляны Ленобласти местный житель открыл стрельбу по детской площадке с балкона своего дома. На мужчину заведено уже шестое уголовное дело. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«23 апреля в 18:30 от жителя поселка Поляны поступило сообщение о стрельбе по детской площадке с балкона четвертого этажа дома на Выборгском шоссе. На месте нарядом полиции был задержан 34-летний неработающий. Мужчина из охотничьего ружья с балкона своей квартиры произвел шесть выстрелов в сторону детской площадки», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В результате происшествия никто не пострадал.
У мужчины было изъято охотничье ружье марки ИЖ-58. Проверка показала, что данное оружие числится похищенным с декабря 2015 года. На задержанном официально никакого зарегистрированного оружия не числится. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия. Мужчина помещен в изолятор временного содержания (ИВС).
Как выяснилось, задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2000 и 2001 годах его обвиняли в хулиганстве, однако дела были прекращены. Позже он трижды был осужден по статьям за кражу, угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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